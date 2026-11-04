Straubing (ots) -
Das ist keine normale Abnutzungserscheinung einer Regierungspartei, sondern eine brutale Abrechnung. Umso überraschender, dass Trump den Sieg der Demokraten anerkannt und Zusammenarbeit angekündigt hat. (...) Doch die Demokraten sollten ihren Sieg nicht mit einem Blankoscheck verwechseln. Die kommenden zwei Jahre müssen sie klug nutzen (...). Die richtige Antwort auf Trumps Politik ist keine demokratische Variante seiner Großspurigkeit, sondern überzeugende Politik mit glaubwürdigen Köpfen. Europa wiederum sollte nicht so naiv sein zu glauben, das Verhältnis zu den USA werde nun automatisch einfacher.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6384309
Das ist keine normale Abnutzungserscheinung einer Regierungspartei, sondern eine brutale Abrechnung. Umso überraschender, dass Trump den Sieg der Demokraten anerkannt und Zusammenarbeit angekündigt hat. (...) Doch die Demokraten sollten ihren Sieg nicht mit einem Blankoscheck verwechseln. Die kommenden zwei Jahre müssen sie klug nutzen (...). Die richtige Antwort auf Trumps Politik ist keine demokratische Variante seiner Großspurigkeit, sondern überzeugende Politik mit glaubwürdigen Köpfen. Europa wiederum sollte nicht so naiv sein zu glauben, das Verhältnis zu den USA werde nun automatisch einfacher.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6384309
© 2026 news aktuell