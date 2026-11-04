Eiken - Wer 500'000 Franken aus der Pensionskasse oder der Säule 3a als Kapital bezieht, zahlt je nach Wohngemeinde zwischen rund 19'330 und 49'180 Franken Steuern. Das zeigt eine Auswertung des unabhängigen Rechner-Portals Rentenklar.ch für alle 2'110 Gemeinden der Schweiz (Steuerjahr 2026, Ehepaar, ohne Kirchensteuer). Am günstigsten ist der Kapitalbezug in Graubünden und im Kanton Schwyz, am teuersten im Kanton Freiburg und in Basel. Die wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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