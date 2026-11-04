Zürich - Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen dürfte für die Schweiz keine Änderung der Zollpolitik zur Folge haben. Davon gehen mehrere Schweizer Wirtschaftsverbände aus. Auch Schweizer Politiker erwarten trotz des Wahlerfolgs der US-Demokraten keine grossen Veränderungen in den bilateralen Beziehungen, sehen jedoch eine gestärkte Rolle für die parlamentarische Diplomatie. Die Aussen- und Aussenwirtschaftspolitik liege weiterhin in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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