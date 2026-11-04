Immer häufiger werden Solar- und Windparks für einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt geplant. Dabei sollte Artenschutz von Beginn an mitgeplant werden, um beispielsweise Greifvögel und Fledermäuse zu schützen. Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) sieht durch die gemeinsame Umsetzung von Solar- und Windparks an einem Netzanschlusspunkt auch neue Herausforderungen für den Naturschutz. Das KNE empfiehlt in einer neuen Publikation, den Artenschutz bei Photovoltaik und Windenergie bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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