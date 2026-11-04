Beim Diebstahl von 6,3 Milliarden US-Dollar bei der Kryptobörse Binance gingen die Angreifer monatelang planvoll vor. Ein gefälschtes Jobinterview war der entscheidende Schritt. Dem wohl bislang größten Währungsklau gingen offenbar Monate der Vorbereitung voraus. Gefälschte Bewerbungsgespräche, Schadsoftware und manipulierte KI-Werkzeuge kamen zur Verwendung. Das erklärte Richard Teng, Co-Chef der Kryptobörse Binance, dem US-Nachrichtensender CNBC. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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