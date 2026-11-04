Bei BMW verschärft sich die Lage: Sinkende Geschäftszahlen, eine erneute Prognosesenkung und ein strengeres Sparprogramm belasten den Münchner Autobauer. An der Börse zeigt sich jedoch ein überraschendes Bild. Die BMW-Aktie legt kräftig zu und notiert aktuell bei 61,03 Euro. Dahinter könnten mehrere Faktoren stecken.Schwache Zahlen setzen BMW unter Druck Der Autobauer verzeichnete im vergangenen Quartal Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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