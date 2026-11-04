Bypassdioden in Photovoltaikmodulen schützen verschattete oder defekte Zellen vor Überhitzung. Udo Siegfriedt, Gutachter bei der DGS Berlin-Brandenburg, berichtet seit einiger Zeit davon, vermehrt Lötfehler bei Halbzellenmodulen gefunden zu haben, die Bypassdioden außer Betrieb setzen. Das fällt im Betrieb zunächst nicht auf, sondern erst dann, wenn die Dioden gebraucht werden. Ihr Ausfall kann dann zu sogenannten Hotspots, also heißen Stellen, und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. "Die dabei auftretenden hohen Temperaturen zerstören die Zelle, bei Glas-Folien-Modulen verkohlt die Rückseitenfolie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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