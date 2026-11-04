Frankfurt am Main (ots) -Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in Europa haben sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Anhaltende geopolitische Spannungen, hohe Staatsverschuldungen, eine schwächelnde Konjunktur in Teilen Europas und eine weiterhin unsichere Entwicklung an den Kapitalmärkten führen dazu, dass viele Menschen ihr Verhältnis zu Geld, Vermögen und Vorsorge neu überdenken.Während in den vergangenen Jahren häufig Rendite und kurzfristige Gewinnchancen im Fokus standen, gewinnen heute andere Aspekte an Bedeutung: Sicherheit, Transparenz und Verlässlichkeit.Sicherheit statt SpekulationViele Anleger stellen sich zunehmend die Frage, wie sie ihr Erspartes vor wirtschaftlichen Unsicherheiten schützen können. Gerade in volatilen Marktphasen steigt die Nachfrage nach Anlageformen, deren Funktionsweise transparent und nachvollziehbar ist.Festgeldanlagen zählen dabei weiterhin zu den beliebtesten Formen der Vermögenssicherung. Der Grund liegt auf der Hand: Anleger kennen bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses die Laufzeit sowie die zu erwartende Rendite und profitieren von einer hohen Planungssicherheit.Zudem unterliegen Einlagen bei deutschen Banken den gesetzlichen Sicherungssystemen. Dies schafft zusätzliches Vertrauen und bietet Sparern ein hohes Maß an Sicherheit.Vertrauen wird zum entscheidenden FaktorNeben attraktiven Erträgen spielt für viele Kunden zunehmend die Frage eine Rolle, wem sie ihr Geld anvertrauen.Laut Marktbeobachtern achten Verbraucher heute verstärkt auf Transparenz, Nachhaltigkeit und die verantwortungsvolle Verwendung ihrer Einlagen. Sie möchten nachvollziehen können, wie Banken wirtschaften und nach welchen Grundsätzen Kundengelder eingesetzt werden.Genau hier sieht die KT Bank AG einen langfristigen Wandel im Finanzmarkt.Als Deutschlands erste Bank mit werteorientierten und ethischen Finanzierungsprinzipien verfolgt die KT Bank einen Ansatz, bei dem Kundeneinlagen ausschließlich für realwirtschaftliche und nachvollziehbare Finanzierungen eingesetzt werden. Spekulative Geschäftsmodelle sowie Investitionen in gesellschaftlich umstrittene Branchen werden ausgeschlossen.Attraktive Erträge bei hoher PlanbarkeitFür viele Sparer steht heute die Balance zwischen Sicherheit und Ertrag im Mittelpunkt ihrer Anlageentscheidung.Die KT Bank bietet Festgeldanlagen mit attraktivem Gewinnpotenzial und festen Laufzeiten:- 12 Monate: 3,25 % p.a. Rendite- 24 Monate: 3,40 % p.a. Rendite- 36 Monate: 3,65 % p.a. RenditeDurch die fest vereinbarten Konditionen erhalten Kunden bereits bei Vertragsabschluss eine klare Planungsgrundlage für ihre Geldanlage.Gold bleibt für viele Anleger ein wichtiger BausteinNeben klassischen Einlagen gewinnt auch Gold in wirtschaftlich unsicheren Zeiten regelmäßig an Bedeutung.Das Edelmetall gilt seit Generationen als Instrument zur Diversifikation von Vermögen und wird insbesondere in Phasen erhöhter Unsicherheit verstärkt nachgefragt.Die KT Bank bietet ihren Kunden neben Einlagenprodukten auch Goldanlagen an. Ein besonderes Merkmal dabei ist die physische Verwahrung des Goldes ohne zusätzliche Lagerkosten für den Kunden.Dadurch können Anleger ihr Vermögen auf verschiedene Anlageklassen verteilen und ihre individuelle Anlagestrategie breiter aufstellen.Werteorientiertes Banking gewinnt an RelevanzExperten beobachten, dass Verbraucher heute nicht mehr ausschließlich auf Zinssätze oder Gewinnchancen achten. Immer häufiger fließen auch ethische Kriterien, Transparenz und Nachhaltigkeit in die persönliche Anlageentscheidung ein.Vertrauen entwickelt sich dabei zunehmend zur wichtigsten Währung im Bankensektor.Die KT Bank sieht darin einen langfristigen Trend. Kunden möchten verstehen, was mit ihrem Geld geschieht und welchen wirtschaftlichen Nutzen ihre Einlagen stiften. Banken, die nachvollziehbare und verantwortungsvolle Geschäftsmodelle anbieten, könnten von diesem Wandel profitieren.Warum viele Anleger jetzt umdenkenIn wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten stehen Sicherheit, Transparenz und Planbarkeit bei vielen Anlegern wieder stärker im Fokus. Festgeldanlagen und Sachwerte wie Gold erleben dadurch eine neue Aufmerksamkeit.Gleichzeitig zeigt sich ein wachsendes Interesse an Banken, die finanzielle Stabilität mit verantwortungsvollem und nachhaltigem Wirtschaften verbinden. Für viele Sparer wird die Frage, wie und wofür ihr Geld eingesetzt wird, zunehmend genauso wichtig wie die Höhe der Rendite.Pressekontakt:Nezir Erdoganpresse@kt-bank.dePlatz der Einheit 260327 Frankfurt am MainT +49 69 80 90 80 280Original-Content von: KT Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167663/6384359