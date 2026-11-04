Die Nike-Aktie hat nach dem heftigen Ausverkauf im Oktober einen bemerkenswerten Richtungswechsel vollzogen und ausgehend vom Monatstief inzwischen rund +28% an Wert gewonnen. In meinem Beitrag "Jetzt rufen Kurse um 27 US$" hatte ich zunächst vor weiteren Verlusten gewarnt, zugleich aber oberhalb von 39,94 US$ eine bullische Alternative skizziert. Genau diese gewinnt nun an Bedeutung. Nachdem sich die Käufer erfolgreich behaupten konnten, wurde inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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