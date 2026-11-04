Die Continental-Aktie zählte am Mittwoch zu den auffälligsten Werten im Dax. Das Papier gewann am Nachmittag rund 6% auf 70,94 Euro, nachdem der Reifenhersteller seine Margenprognose für das laufende Jahr angehoben hatte. Seit Jahresbeginn steht damit ebenfalls ein Kursplus zu Buche. Zugleich warnte der Finanzchef vor höheren Rohstoffkosten im Schlussquartal. Reicht die angehobene Prognose, um den Kurssprung zu rechtfertigen? Große Reifen treiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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