Die SpaceX-Aktie bleibt unter Verkaufsdruck und hat das zuletzt prognostizierte Abwärtsziel inzwischen fast erreicht. In meinem Beitrag "Weitere -10% werden möglich" vom vergangenen Donnerstag hatte ich nach dem Bruch des Aufwärtstrendkanals eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich um 130 US$ favorisiert. Tatsächlich fiel der Titel heute bis auf 133,14 US$ zurück und verfehlte damit die erste Zielmarke bei 130,74 US$ nur knapp. Mit aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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