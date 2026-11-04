Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Zehn Katalysatoren in vier Monaten und die Rally könnte erst beginnen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
BM

WKN: A40XNW | ISIN: CA0967752001 | Ticker-Symbol: 84L
Frankfurt
04.11.26 | 08:02
0,022 Euro
-4,35 % -0,001
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BOBA MINT HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOBA MINT HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BLACKHAWK GROWTH
BLACKHAWK GROWTH CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BLACKHAWK GROWTH CORP0,009+12,50 %
BOBA MINT HOLDINGS LTD0,022-4,35 %
LANEBURY GROWTH CAPITAL LTD0,0100,00 %
MINDBIO THERAPEUTICS CORP0,0640,00 %
MOSS GENOMICS INC0,0010,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.