Server-CPUs statt PC-Flaute: AMD überrascht nach Intels Dämpfer mit einem starken Ausblick. Die Analysten von HSBC heben das Kursziel auf 540 US-Dollar an, bleibt beim Rating aber zurückhaltend. Die Gründe. Als Intel vergangene Woche mit einem schwachen Ausblick für das Schlussquartal enttäuschte, wuchs an der Börse die Sorge um das gesamte PC-Prozessorgeschäft. AMD hat diese Befürchtungen nun weitgehend zerstreut. Der Chipkonzern stellt für das vierte Quartal Erlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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