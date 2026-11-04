Mainz (ots) -In einem exklusiven Interview für das ZDF spricht Jan Böhmermann mit dem ukrainischen Präsidenten über dessen ungewöhnlichen Weg vom Comedian zum Präsidenten eines Landes im Krieg. Zum ersten Mal seit den Midterm-Wahlen in den USA spricht Wolodomyr Selenskyj über den Erdrutsch-Sieg der Demokraten und darüber, welche Auswirkungen dieser auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben könnte. Das vollständige Interview ist am Mittwoch, 4. November 2026, im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTube verfügbar. Das ZDF zeigt das Gespräch im "ZDF Magazin Royale" am Freitag, 6. November 2026, um 23.00 Uhr.Außerdem spricht Böhmermann mit Selenskyj über den Einfluss des Tech-Oligarchen Elon Musk auf die US-Politik, über den britischen Popstar James Blunt und Skifahren in Ischgl.Auf die Frage, was der Sieg der Demokraten für die Ukraine bedeutet, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj: "Ich bin den Republikanern auch dankbar, aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe an die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa. [...] Deswegen gibt es die Hoffnung, dass es zu einem Machtgleichgewicht kommt und dass wir mehr Unterstützung bekommen."Selenskyj hofft in diesem Zusammenhang auch: "Wenn der Kongress jetzt von einer starken finanziellen Unterstützung oder Unterstützung durch Waffen spricht, so wie Europa das heute macht und zeigt, dann wird das etwas Positives sein, das Putin beeinflussen wird."Auf Elon Musk angesprochen, antwortete Selenskyj: "Wir sind SpaceX dankbar dafür, dass sie uns die Verbindung zur Verfügung stellen. Das war zu Beginn des Krieges sehr hilfreich. Aber wir müssen da ganz klar sein: Natürlich gefällt uns seine Haltung zu diesem Krieg nicht."KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmagazinroyale)(nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "ZDF Magazin Royale" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/zdf-magazin-royale-102)- "ZDF Magazin Royale" bei YouTube (https://www.youtube.com/zdfmagazinroyale)- "ZDF Magazin Royale" auf Instagram (https://www.instagram.com/zdf_magazin_royale/?hl=de)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6384366