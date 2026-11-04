Hamburg (ots) -Herbert Blomstedt ist tot. Der "Dirigent der Herzen" verstarb im Alter von 99 Jahren am 4. November 2026 in Göteborg in Schweden. Obwohl seine Amtszeit als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters (damals NDR Sinfonieorchester) nur ein Jahr von 1996 bis 1997 währte, prägte er das Ensemble nachhaltig und blieb ihm bis zuletzt als Gastdirigent verbunden. Mit seiner uneitlen Persönlichkeit erreichte Blomstedt Menschen weltweit und begeisterte Publikum und Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen.NDR Intendant Hendrik Lünenborg: "Mit seinem strahlenden Lächeln brachte Herbert Blomstedt Wärme in jedes Konzert. Seine leidenschaftliche Hingabe für die Musik berührte dabei nicht nur sein Publikum, sondern auch die Musikerinnen und Musiker. Obwohl seine Zeit als NDR Chefdirigent nur kurz war, hinterließ er Spuren, die unser Orchester bis heute formen. Die Musikwelt und wir als NDR verlieren einen außergewöhnlichen Menschen und Künstler, dessen Vermächtnis wir in Ehren halten."Herbert Blomstedt, geboren am 11. Juli 1927 in Springfield, Massachusetts, war Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie und galt als dienstältester aktiver Dirigent der Welt. Seine Karriere begann 1954 mit einem Debüt beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra und führte ihn als Chefdirigent unter anderem zum Swedish Radio Symphony Orchestra, zur Staatskapelle Dresden und zum San Francisco Symphony Orchestra, bevor er das NDR Elbphilharmonie Orchester leitete. Seine regelmäßige Rückkehr als Gastdirigent zu den, wie er immer sagte, "alten Freunden aus Hamburg" an das Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters wurde stets als Höhepunkt der Saison gefeiert und seine künstlerische Hingabe war ein wesentlicher Beitrag zur Musizierkultur des Ensembles.Herbert Blomstedt war bekannt für seine tiefen Interpretationen europäischer Musiktradition, insbesondere der Werke von Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Bruckner. Zudem erweiterte er das Repertoire des NDR Elbphilharmonie Orchesters um bedeutende Werke aus seiner skandinavischen Heimat, darunter Komponisten wie Nielsen, Stenhammar und Sibelius.Herbert Blomstedts liebevolle Verbindung zum NDR hielt bis zuletzt an, wie sein umjubeltes Konzert in der Elbphilharmonie im November 2025 mit Anton Bruckners Neunter Sinfonie zeigte.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6384371