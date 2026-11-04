Die Analysten von Montega haben ihr sportlich angesetztes Kursziel von 21 Euro für die Masterflex-Aktie mit Vorlage des Neun-Monats-Berichts 2026 umgehend bestätigt. Kein Wunder: Der Hersteller von Spezialschläuchen hat - insbesondere auf der Ergebnisseite - ein starkes drittes Quartal hingelegt und die Ziele für das Gesamtjahr allesamt bestätigt. Demnach rechnet Masterflex für 2026 weiterhin mit Erlösen zwischen 103 und 108 Mio. Euro sowie einem EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in einer Bandbreite von 13 bis 16 Mio. Euro. Finanzvorstand Mark Becks hätte auf dem obligatorischen Investoren-Call auf der Airtime-Plattform vermutlich bestätigt, dass Masterflex grundsätzlich immer die Champions-League-Plätze innerhalb des Prognosekorridors anstrebt. Doch der Earnings-Call musste diesmal krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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