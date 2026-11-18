Die Favoriten an der Börse verschieben sich. Während viele Aktien aus dem KI-Umfeld nach ihrer rasanten Rally inzwischen hoch bewertet sind, finden sich gerade unter deutschen Industrie-Nebenwerten Unternehmen, die operativ wieder aufwärts tendieren und dennoch mit moderaten Multiplikatoren gehandelt werden. Kommt die bislang nur zögerliche Konjunkturbelebung stärker in Gang, könnte diese Kombination zunehmend Anleger anlocken.

Aixtron: Potenzial ausgereizt?

Das Paradebeispiel der Rally deutscher KI-Profiteure ist Aixtron. Die Aussichten auf einen Auftragsboom durch KI-induzierte Investitionen haben im Frühjahr zu einer Vervielfachung der Aktie geführt. Inzwischen ist der Auftragsboom tatsächlich eingetreten, aber die Aktie notiert knapp 50 Prozent unter dem Jahreshoch und tut sich schwer mit einer Trendwende. Neben der Sorge, dass der KI-Boom wegen hoher Fremdfinanzierungen abrupt enden könnte, belastet die Bewertung: Bei einem Kurs von 32,50 Euro beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aixtron für das laufende Jahr nach aktueller Durchschnittsschätzung der Analysten knapp 45. Da ist eine Menge Zukunftshoffnung eingepreist.

Enormer Hebel

Ganz anders sieht es bei Nebenwerten aus dem Industriesektor aus. Deren KGV liegt derzeit oftmals bei sehr niedrigen zweistelligen oder sogar einstelligen Werten. Das ist auf die Stagnation im Sektor in den letzten Jahren zurückzuführen. Aber die Unternehmen haben darauf reagiert, die Prozesse weiter auf Effizienz getrimmt und oftmals bereits den Weg zurück zum Gewinnwachstum gefunden. Kommen nun noch stärkere konjunkturelle Impulse hinzu - und die Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft sehen weiter durchaus verheißungsvoll aus - könnte das einen deutlichen Hebeleffekt auf die Gewinne auslösen - und damit potenziell auch auf die Aktienkurse.

Industriewerte mit erheblichem Nachholpotenzial

Zu den interessantesten Kandidaten zählt GESCO. Nach schwierigen Jahren ist das Ergebnis der auf industrielle Hidden Champions spezialisierten Mittelstandsholding schon wieder auf Erholungskurs. Nachdem es sich 2025 von 4,4 auf knapp 10 Mio. Euro mehr als verdoppelt hat, ist für die laufende Periode ein weiterer Anstieg um 50 bis 100 Prozent anvisiert. Und nach neun Monaten und einem Gewinnanstieg um rund 30 Prozent wurde diese Prognose bestätigt, da im Projektgeschäft ein sehr starkes Schlussquartal zu erwarten ist. Analysten erwarten derzeit im Durchschnitt einen Gewinn für 2026 von 16,4 Mio. Euro, schon daraus ergibt sich bei einem Kurs von 13,90 Euro nur ein KGV von 8,6. Für das nächste Jahr unterstellen die Experten eine Fortsetzung des Trends mit einem Gewinnanstieg auf 21,4 Mio. Euro, der das KGV auf 6,7 drücken würde. Kommt es so, sollte die Aktie aus unserer Sicht definitiv auf einem ganz anderen Niveau stehen.

Masterflex verbindet Wachstum und hohe Margen

Etwas anders gelagert ist die Investmentstory bei Masterflex. Der Spezialist für Hightech-Schlauchsysteme hat selbst im schwierigen Industrieumfeld seine hohe Profitabilität behauptet und ist auch zuletzt moderat gewachsen, sogar mit anziehendem Tempo im dritten Quartal. Aktuell wird ein neues Werk in Marokko aufgebaut - und trotzdem lag die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zuletzt bei knapp 15 Prozent und die Nettomarge war zweistellig. Im nächsten Jahr sollte das Unternehmen zunehmend Früchte der Expansionsmaßnahmen ernten: Denn durch die Zusatzkapazitäten in Marokko kann das wachstumsstarke Luftfahrtgeschäft ausgebaut werden, außerdem bieten zusätzliche Reinraumkapazitäten für die Medizintechnik und ein großer Engineering- und Rahmenvertrag zusätzliche Potenziale. Damit stehen mehrere Wachstumstreiber bereit, die im kommenden Jahr für eine deutlich höhere Dynamik sorgen könnten. Trotzdem wird die Aktie bei einem Kurs von rund 14 Euro auf Basis der Analystenschätzungen für 2027 lediglich mit einem KGV von etwa 12 bewertet.

Ringmetall expandiert weltweit

Ebenfalls auf einer relativ niedrigen Bewertung dümpelt noch die Ringmetall-Aktie dahin - das Konsens-KGV beträgt bei einem Kurs von 2,96 Euro lediglich 15. Auch das ist nicht völlig unverständlich, denn eine schwache Nachfrage aus Teilen der Kundschaft hat die Geschäftsdynamik in den letzten Jahren deutlich gebremst. Aber das Management ist keineswegs untätig und baut auf Basis eines hohen Cashflows aus dem Kerngeschäft mit Fassspannringen und Industrieinnenhüllen die Marktposition sukzessive mit Akquisitionen aus. Aktuell wird besonders im Bag-in-Box-Markt zugekauft - dabei handelt es sich um Spezialverpackungen für Flüssigkeiten, die sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, was für ein dynamisches Marktwachstum sorgt. Und Ringmetall ist nach eigenen Angaben mit dem jüngsten Zukauf in den USA jetzt schon weltweit die Nummer vier. Das wird sich künftig womöglich auch deutlich stärker in den Unternehmenszahlen zeigen - und könnte die Aktie aus dem Dornröschenschlaf erwecken.

Überraschungen zählen

Ob einer der Werte gleich eine neue Aixtron wird - das sei dahingestellt. Bei erheblichen positiven Überraschungen sind in jedem Fall starke Kursreaktionen an der Börse möglich. Und das Überraschungspotenzial ist inzwischen bei den deutschen Nebenwerten aus der Industrie, die durch schwierige Jahre gestählt sind und sich oftmals auf einen Expansionspfad mit steigenden Gewinnen zurückgearbeitet haben, unter Umständen höher als bei stattlich bewerteten KI-Profiteuren wie Aixtron.

(aktien-global.de, erstellt 18.11.26, 14:30 Uhr, veröffentlicht 18.11.26, 14:39 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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