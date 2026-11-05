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Ringmetall steigert Konzernumsatz und Ergebnis nach neun Monaten - Geschäftsbereich Liner wächst um über 20 Prozent
München, 5. November 2026 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, gibt heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 bekannt. Die Ringmetall Gruppe hat Umsatz und Ergebnis im Berichtszeitraum abermals gesteigert. Wesentlicher Wachstumstreiber war der Geschäftsbereich Liner.
Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 7,2 Prozent auf 156,7 Mio. EUR (9M 2025: 146,1 Mio. EUR). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den im Geschäftsbereich Liner getätigten Akquisitionen sowie aus dem organischen Wachstum dieses Geschäftsbereichs. Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme lag der Umsatz hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Rohertrag wuchs um 8,1 Prozent auf 84,8 Mio. EUR (9M 2025: 78,4 Mio. EUR).
Das EBITDA legte überproportional um 15,7 Prozent auf 21,7 Mio. EUR zu (9M 2025: 18,8 Mio. EUR). Das EBIT stieg um 13,5 Prozent auf 12,3 Mio. EUR (9M 2025: 10,8 Mio. EUR).
Geschäftsbereich Verschlusssysteme
Im Geschäftsbereich Verschlusssysteme ging der Umsatz um 2,3 Prozent auf 85,0 Mio. EUR zurück (9M 2025: 87,0 Mio. EUR). Durch gezielte Effizienzsteigerungen und weitere Kostenoptimierungen blieb das EBITDA mit 14,7 Mio. EUR nahezu stabil (9M 2025: 14,8 Mio. EUR).
Geschäftsbereich Liner
Der Geschäftsbereich Liner steigerte seinen Umsatz um 21,2 Prozent auf 71,7 Mio. EUR (9M 2025: 59,1 Mio. EUR). Neben den Akquisitionen trug auch organisches Wachstum mit höheren Absatzvolumina zum Anstieg bei. Das EBITDA stieg überproportional um 31,6 Prozent auf 12,4 Mio. EUR (9M 2025: 9,4 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge (auf GL) verbesserte sich deutlich auf 17,3 Prozent (9M 2025: 15,8 Prozent).
Buy-and-Build-Strategie als Wachstumsmotor
"Die ersten neun Monate zeigen, dass sich unsere Buy-and-Build-Strategie auszahlt. Die Zukäufe im Geschäftsbereich Liner haben sich gut in die Ringmetall Gruppe eingefügt und tragen bereits spürbar zu Wachstum und Profitabilität bei. Auch organisch hat sich der Geschäftsbereich Liner positiv entwickelt. Wir werden diesen Weg diszipliniert fortsetzen und unser Portfolio weiterhin gezielt durch passende Akquisitionen stärken", erläutert Christoph Petri, Co-CEO der Ringmetall SE.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
Auf Basis des Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand seine mit den Halbjahreszahlen konkretisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden unverändert ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 195 bis 210 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 23 und 28 Mio. EUR. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise zugrunde. Effekte aus der Akquisition von Rapak sowie aus möglichen weiteren Akquisitionen im Jahr 2026 sind in dieser Prognose nicht enthalten.
Der Vorstand der Ringmetall SE lädt Analysten und institutionelle Investoren am 5. November 2026 um 10:00 Uhr (MEZ) zu einem Earnings Call zu den Neunmonatszahlen auf der Plattform Airtime (www.appairtime.com) ein.
Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.
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Über die Ringmetall Gruppe
Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland, China sowie den USA und Südafrika vertreten.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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