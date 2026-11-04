Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Am Tag nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,97 Prozent höher mit 6.265,71 Punkten. Als Kursstützen erwiesen sich der deutliche Rückgang der Ölpreise und positiv aufgenommene Geschäftsaussagen von Unternehmen. Ausserhalb des Euroraums gewann der Zürcher SMI 1,90 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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