Magdeburg - Der geschäftsführende Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Sven Schulze, hält Ilse Aigner (CSU) für geeignet als nächste Bundespräsidentin. "Ilse Aigner wäre eine sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt", sagte Schulze dem "Focus".
Damit befürworten alle drei Ministerpräsidenten der CDU im Osten die bayerische Landtagspräsidentin für das Bundespräsidialamt. Auch Mario Voigt aus Thüringen sprach sich am Mittwoch für Aigner aus, ebenso bekräftigte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer seine Unterstützung für die CSU-Politikerin.
Damit befürworten alle drei Ministerpräsidenten der CDU im Osten die bayerische Landtagspräsidentin für das Bundespräsidialamt. Auch Mario Voigt aus Thüringen sprach sich am Mittwoch für Aigner aus, ebenso bekräftigte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer seine Unterstützung für die CSU-Politikerin.
© 2026 dts Nachrichtenagentur