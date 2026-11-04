Berlin - Freie-Wähler Chef Hubert Aiwanger ist tot. Das bestätigte laut ZDF die Generalsekretärin der Freien Wähler Bayern, Susann Enders, am Mittwochabend.
Der bayerische Wirtschaftsminister soll laut "Bild" im Berliner Hotel Neuer Fritz leblos aufgefunden worden sein. Die Zeitung schreibt weiter, das sei ihr "aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei" bestätigt worden. Vor dem Hotel standen am Abend Polizeiautos und mehrere Limousinen der Bayerischen Staatsregierung.
Hubert Aiwanger war 55 Jahre alt. Seit 2006 war er Vorsitzender der Freien Wähler in Bayern. 2008 führte er die Partei in den Bayerischen Landtag und errang ein Mandat im Wahlkreis Niederbayern. Er übernahm von 2008 bis 2018 den Fraktionsvorsitzend im Bayerischen Landtag. 2010 wurde er zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Ab 2018 war er stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Landeswirtschaftsminister.
Der bayerische Wirtschaftsminister soll laut "Bild" im Berliner Hotel Neuer Fritz leblos aufgefunden worden sein. Die Zeitung schreibt weiter, das sei ihr "aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei" bestätigt worden. Vor dem Hotel standen am Abend Polizeiautos und mehrere Limousinen der Bayerischen Staatsregierung.
Hubert Aiwanger war 55 Jahre alt. Seit 2006 war er Vorsitzender der Freien Wähler in Bayern. 2008 führte er die Partei in den Bayerischen Landtag und errang ein Mandat im Wahlkreis Niederbayern. Er übernahm von 2008 bis 2018 den Fraktionsvorsitzend im Bayerischen Landtag. 2010 wurde er zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Ab 2018 war er stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und Landeswirtschaftsminister.
© 2026 dts Nachrichtenagentur