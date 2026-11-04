Die neue Zusammenarbeit verbessert den Zugang der Kunden zu pflanzlichen Proteinen, Ballaststoffen und Zelluloseprodukten und treibt damit Innovationen auf den Gesundheits- und Ernährungsmärkten voran

DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Anwender von Spezial- und Grundzutaten, gab eine neue Vertriebspartnerschaft zwischen seinem Geschäftsbereich Foodology by Univar Solutions und Roquette, einem weltweit führenden Anbieter pflanzlicher Zutaten, bekannt. Der Vertrag umfasst ein erweitertes Portfolio an Zelluloseprodukten sowie die pflanzlichen Proteine NUTRALYS und die löslichen Ballaststoffe NUTRIOSE, wodurch das Angebot an pflanzlichen Produkten von Foodology by Univar Solutions für Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada gestärkt wird.

"Gemeinsam mit Roquette, einem weltweit führenden Pionier im Bereich pflanzlicher Inhaltsstoffe, lösen wir unser Versprechen ein, unseren Kunden innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten", sagte Aaron Lee, Senior Vice President für den Bereich Gesundheit und Ernährung bei Univar Solutions. "Indem wir unsere Zusammenarbeit in Nordamerika über Zelluloseprodukte hinaus auf pflanzliche Proteine und Fasern ausweiten, verbinden wir die Führungsrolle von Roquette im Bereich der Lebensmittelinnovation mit unserer unübertroffenen Lieferkette und unseren Marktkenntnissen, um die Zukunft der Ernährung mitzugestalten. Durch diese Zusammenarbeit setzen wir Feeding Healthy Tomorrows in die Tat um - ein Projekt nach dem anderen."

NUTRALYS Erbsenprotein ist eine Produktreihe vielseitiger pflanzlicher Proteinzutaten, die aus gentechnikfreien gelben Erbsen mithilfe des von Roquette patentierten wasserbasierten Verfahrens gewonnen werden. Der lösliche Ballaststoff NUTRIOSE, der aus gentechnikfreiem Weizen oder Mais gewonnen wird, zeichnet sich durch einen neutralen Geschmack aus, der den ursprünglichen Geschmack bewahrt, sowie durch eine klinisch nachgewiesene Verträglichkeit und eine außergewöhnliche Verarbeitungsstabilität. Das Portfolio an Zelluloseprodukten umfasst METHOCEL, WELLENCE, ETHOCEL, TABULOSE und MICROCEL, wodurch Kunden in der Lage sind, in einer Vielzahl von Lebensmittelanwendungen für Textur, Stabilität, Verarbeitbarkeit und ein positives Verbrauchererlebnis zu sorgen. Mit über 90 Jahren Erfahrung steht Roquette an der Spitze der Innovation im Bereich Lebensmittel und Ernährung und leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung gesünderer, nachhaltigerer und pflanzlicher Ernährungslösungen.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Univar Solutions über Zelluloseprodukte hinaus auf pflanzliche Proteine und Fasern auszuweiten", sagte Gaetan Fauvarque, Leiter des globalen Vertriebsmanagements im Geschäftsbereich Ernährung und Bioindustrie bei Roquette. "Durch diese erweiterte Zusammenarbeit werden unseren Kunden in Nordamerika mehr unserer Produkte zur Verfügung stehen. Gemeinsam können wir auf unseren jeweiligen Stärken aufbauen, um innovativen, pflanzlichen Lösungen für mehr Kunden zugänglich zu machen und besser auf die sich wandelnden Bedürfnisse in der gesamten Lebensmittel- und Ernährungsbranche einzugehen."

Das Portfolio wird eine Reihe von Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich unterstützen, darunter Proteingetränke, angereicherte Snacks, pflanzliche Ernährungsformen, Backwaren und Fleischalternativen - ganz im Einklang mit wichtigen Markttrends wie der Proteinanreicherung, pflanzlichen Ernährungsformen, Therapeutika zur Gewichtsregulierung und einer erhöhten Ballaststoffzufuhr. Mit einem starken Schwerpunkt auf Nutrazeutika und Sporternährung tragen die innovativen Inhaltsstoffe des Portfolios zudem dazu bei, dass Verbraucher einen gesünderen Lebensstil annehmen und beibehalten können.

Erfahren Sie, wie Foodology by Univar Solutions Marken dabei unterstützt, den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen immer einen Schritt voraus zu sein, indem es hochwertige Zutaten und innovative Rezepturen bereitstellt.

Über Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche, einem umfangreichen technischen Vertriebsteam, herausragender Logistikkompetenz, tiefgreifenden Marktkenntnissen und regulatorischer Expertise, umfassender Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie modernen digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für unterschiedlichste Märkte, Branchen und Anwendungen bereitzustellen. Getreu der Mission, weltweit einen Beitrag zu Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit zu leisten, fördert Univar Solutions die Innovationskraft von Kunden und Lieferanten - ganz im Zeichen des gemeinsamen Wachstums. Erfahren Sie mehr unter univarsolutions.com.

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen voran, die die Zukunft der Ernährung, der Gesundheit und der Bioindustrie prägen. Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochwirksame Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Arzneimitteln, hochentwickelten Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen. Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Mehrwert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben. Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens. Erfahren Sie hier mehr über Roquette.

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