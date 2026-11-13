Unterstützung von Pharmaherstellern bei der Beschleunigung des Weges von der Formulierung bis zur Markteinführung durch fundiertes technisches Fachwissen, sinnvolle Innovationen, enge Zusammenarbeit und globale Kompetenzen

Roquette, ein weltweit führender Anbieter pflanzlicher Inhaltsstoffe und ein führender Lieferant pharmazeutischer Hilfsstoffe, wird sein umfassendes Portfolio an Hilfsstoff- und Kapsel-Lösungen auf der CPHI India 2026, Halle 1, Stand 1I12, vom 23. bis 25. November 2026 präsentieren.

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Meet Roquette at CPHI India 2026, Hall 1, Booth 1I12

Auf der Veranstaltung wird Roquette demonstrieren, wie das Unternehmen Pharmaherstellern dabei hilft, den Weg von der Formulierung bis zur Markteinführung sicher und zügig zu beschreiten. Durch die Kombination aus technischem Fachwissen, bewährter Qualität, sinnvollen Innovationen und enger Zusammenarbeit unterstützt Roquette seine Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Formulierung, Scale-up und Herstellung für ein breites Spektrum pharmazeutischer Anwendungen.

Da Indien weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Patienten weltweit mit Arzneimitteln spielt, sehen sich Pharmahersteller zunehmenden Anforderungen hinsichtlich Qualität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Liefersicherheit und Kosteneffizienz gegenüber. Roquette unterstützt diese Anforderungen durch robuste Hilfsstofflösungen, technische Zusammenarbeit und skalierbares Fertigungs-Know-how, die den Kunden helfen, effizient vom Konzept zur Markteinführung zu gelangen.

"Jeder Fortschritt in der pharmazeutischen Entwicklung birgt das Potenzial, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern", sagte Savindu Kudrigikar, Head of Sales für Südasien im Geschäftsbereich Health Pharma Solutions von Roquette. "Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit unseren Kunden komplexe Herausforderungen bei der Formulierung und Herstellung zu lösen und ihnen dabei zu helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse in hochwertige Lösungen umzusetzen, die erfolgreich skaliert und mit Zuversicht auf den Markt gebracht werden können."

Auf der CPHI India wird Roquette sein breites Portfolio an pharmazeutischen Hilfsstoffen und Formulierungslösungen präsentieren, die Anwendungen wie Darreichungsformen mit sofortiger und kontrollierter Freisetzung, Direktpressung, Verbesserung der Bioverfügbarkeit, patientenorientierte Formulierungen sowie fortschrittliche Technologien zur oralen Arzneimittelverabreichung unterstützen. Die Experten von Roquette arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um die Funktionalität der Hilfsstoffe in praktische Lösungen umzusetzen, die Entwicklungsrisiken verringern, die Skalierung vereinfachen und zu erfolgreichen kommerziellen Ergebnissen beitragen.

Roquette wird zudem Qualicaps by Roquette in den Mittelpunkt stellen, ein führendes Portfolio an hochwertigen pharmazeutischen Kapseln sowie pharmazeutischen Verarbeitungsanlagen für Kapseln und Tabletten, das Arzneimittelhersteller von der Formulierung bis zur kommerziellen Produktion unterstützt. Das Qualicaps-Portfolio wurde im Hinblick auf Produktleistung, Herstellungseffizienz und Patientenbedürfnisse entwickelt und bietet Kapsel-Lösungen für ein breites Spektrum an festen Darreichungsformen.

Auf der CPHI India 2026 erhalten die Besucher einen ersten Einblick in eine bevorstehende Innovation von Qualicaps by Roquette: Quali V Pure, eine HPMC-Kapsel-Lösung der nächsten Generation, die entwickelt wurde, um der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken Kapseln auf pflanzlicher Basis gerecht zu werden. Dank ihrer bewusst einfachen Zusammensetzung aus lediglich HPMC und Wasser macht sie den Einsatz von Geliermitteln überflüssig. Dank ihres geringen Feuchtigkeitsgehalts und ihres gleichbleibenden Auflösungsprofils über einen breiten pH-Bereich hinweg eignet sich Quali-V Pure besonders gut für feuchtigkeitsempfindliche und hygroskopische Formulierungen.

Während der Veranstaltung stehen Ihnen Experten von Roquette zur Verfügung, um Herausforderungen bei der Formulierung zu erörtern, technische Einblicke zu vermitteln und Möglichkeiten zu erkunden, wie wir unsere Kunden während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozesses unterstützen können.

Treffen Sie Roquette auf der CPHI India 2026

Halle 1, Stand 1I12

23. bis 25. November 2026

IICC, Yashobhoomi, Dwarka, Neu-Delhi

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen und starke Partnerschaften voran, die die Zukunft von Ernährung, Gesundheit und Bioindustrie gestalten.

Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochleistungsfähige Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen.

Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Wert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Weitere Informationen über Roquette finden Sie hier.

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