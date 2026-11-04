New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.356 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 3,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.689 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.437 Punkten 0,9 Prozent im Plus.



Traditionell feiern die US-Börsen kurzfristig Wahlerfolge von Republikanern, weil sie sich eine Entlastung der Wirtschaft, etwa durch Steuersenkungen erhoffen. Doch nach den US-Zwischenwahlen am Dienstag war die Reaktion auf die Niederlage der Republikaner und die neuen Mehrheiten der Demokraten in beiden Parlamentskammern äußerst positiv. Angesichts von Trumps Handelskonflikten und der wirtschaftlichen Auswirkungen seines Krieges gegen den Iran hoffen die Märkte nun, dass das die Demokraten im System von Checks and Balances ein Gegengewicht bilden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1229 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8906 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.064 US-Dollar gezahlt (+3,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,37 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 95,11 US-Dollar, das waren 8,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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