Streaminganbieter Netflix testet mit AI Discover eine KI-gestützte Funktion für gezielte Empfehlungen. Die soll Nutzer:innen zur aktuellen Stimmung oder Situation passende Filme oder Serien vorschlagen und aus den Angaben lernen. Netflix hat im abgelaufenen dritten Quartal 2026 seinen Umsatz zwar weiter steigern können. Doch das Wachstum fiel so gering aus wie seit drei Jahren nicht mehr. Internen Analysen zufolge plagt den Streaminganbieter zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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