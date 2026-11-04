Leipzig/Dortmund - Manchester City hat am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase bei RB Leipzig mit 3:2 gewonnen, während am Mittwochabend parallel dazu Borussia Dortmund Betis Sevilla 2:1 geschlagen hat.
Leipzig war in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft und setzte die Gäste mit frühem Pressing unter Druck. Das erste Tor fiel trotzdem für City: In der 37. Minute lenkte Castello Lukeba eine Hereingabe von Nico O'Reilly beim Klärungsversuch ins eigene Netz.
Nach der Pause glich Ridle Baku aus spitzem Winkel aus (49. Minute). Enzo Fernandez köpfte City in der 58. Minute erneut in Führung, nur drei Minuten später stellte Antonio Nusa mit einem Linksschuss auf 2:2 (61.). Den Siegtreffer erzielte Erling Haaland nach einer Hereingabe von Elliot Anderson aus kurzer Distanz (78.).
In Dortmund erzielte Fabio Silva in der 49. Minute das 1:0, der eingewechselte Aitor Ruibal glich in der 67. Minute aus. Den Siegtreffer erzielte Konstantinos Karetsas in der 72. Minute mit einem Flachschuss. Er war in der ersten Halbzeit für den verletzten Serhou Guirassy eingewechselt worden.
Leipzig war in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft und setzte die Gäste mit frühem Pressing unter Druck. Das erste Tor fiel trotzdem für City: In der 37. Minute lenkte Castello Lukeba eine Hereingabe von Nico O'Reilly beim Klärungsversuch ins eigene Netz.
Nach der Pause glich Ridle Baku aus spitzem Winkel aus (49. Minute). Enzo Fernandez köpfte City in der 58. Minute erneut in Führung, nur drei Minuten später stellte Antonio Nusa mit einem Linksschuss auf 2:2 (61.). Den Siegtreffer erzielte Erling Haaland nach einer Hereingabe von Elliot Anderson aus kurzer Distanz (78.).
In Dortmund erzielte Fabio Silva in der 49. Minute das 1:0, der eingewechselte Aitor Ruibal glich in der 67. Minute aus. Den Siegtreffer erzielte Konstantinos Karetsas in der 72. Minute mit einem Flachschuss. Er war in der ersten Halbzeit für den verletzten Serhou Guirassy eingewechselt worden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur