Washington - US-Vizepräsident JD Vance geht nach dem Wahldebakel der Republikaner auf Distanz zu Donald Trump und bringt sich damit in Position für das Rennen ums Weisse Haus 2028. Vance machte den von Trump begonnenen Iran-Krieg für den erdrutschartigen Sieg der Demokraten verantwortlich. «Jeder weiss, warum wir verloren haben. Und jede Diskussion darüber, wie es weitergeht, muss dort ansetzen», schrieb Vance in einem langen Beitrag auf der Online-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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