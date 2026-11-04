New York - Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der vortags schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial zog letztlich um 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500, der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,58 Prozent auf 7.688,62 Zähler hoch. Der Tech-Index Nasdaq 100 gewann am Ende weitere 0,91 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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