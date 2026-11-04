Newmont (NEM): Gelingt der nachhaltige Befreiungsschlag?

Rückenwind durch starke Q3-Zahlen und hohe Goldpreise!

Rückblick

Nach einer starken Rallye im Sommer (mit Höchstständen um rund 135 USD) ging die Minen-Aktie in eine Korrekturphase über. Die Bullen sind aber nun dabei, die Abwärtstrendlinie zu überwinden und wichtige gleitende Durchschnitte zurückzuerobern.

Newmont-Aktie: Chart vom 04.11.2026, Kürzel: NEM, Kurs: 116.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über den Widerstand bei 114 USD sowie über die Trendlinie sind klar positive Signale. Eine nachhaltige Rückeroberung der 50-Tagelinie unterstreicht diese Stärke. Nach 120 USD liegt der Zielbereich der Bullen bei 127.50 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter die Ausbruchskerze wäre das bullische Setup negiert. Ein Fehlausbruch könnte rasch zum Anlaufen des Tiefs bei rund 105 USD führen.

Meinung

Newmont hat im späten Oktober starke Q3-Zahlen vorgelegt, welche die Markterwartungen übertreffen konnten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 15 % auf 6,36 Milliarden USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,20 USD ebenfalls über den Konsensschätzungen lag. Das Unternehmen profitiert massiv von den historisch hohen Goldpreisen, was zu starken operativen Cashflows und einem gesunden freien Cashflow führt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 111.68 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 749.72 Mio. USD

Meine Meinung zu Newmont ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

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