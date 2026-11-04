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ratgeberGELD.at
04.11.2026 23:09 Uhr
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(1)

Newmont (NEM): Gelingt der nachhaltige Befreiungsschlag?

Rückenwind durch starke Q3-Zahlen und hohe Goldpreise!

Rückblick

Nach einer starken Rallye im Sommer (mit Höchstständen um rund 135 USD) ging die Minen-Aktie in eine Korrekturphase über. Die Bullen sind aber nun dabei, die Abwärtstrendlinie zu überwinden und wichtige gleitende Durchschnitte zurückzuerobern.

Newmont-Aktie: Chart vom 04.11.2026, Kürzel: NEM, Kurs: 116.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über den Widerstand bei 114 USD sowie über die Trendlinie sind klar positive Signale. Eine nachhaltige Rückeroberung der 50-Tagelinie unterstreicht diese Stärke. Nach 120 USD liegt der Zielbereich der Bullen bei 127.50 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs unter die Ausbruchskerze wäre das bullische Setup negiert. Ein Fehlausbruch könnte rasch zum Anlaufen des Tiefs bei rund 105 USD führen.

Meinung

Newmont hat im späten Oktober starke Q3-Zahlen vorgelegt, welche die Markterwartungen übertreffen konnten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 15 % auf 6,36 Milliarden USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 2,20 USD ebenfalls über den Konsensschätzungen lag. Das Unternehmen profitiert massiv von den historisch hohen Goldpreisen, was zu starken operativen Cashflows und einem gesunden freien Cashflow führt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 111.68 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 749.72 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Newmont ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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