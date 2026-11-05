Berlin - In der Debatte um die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt hält der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) für ausgesprochen geeignet. Dass Aigner sei eine "ganz hervorragende Personalie" sei, habe sie über viele Jahrzehnte in der bayerischen und in der deutschen Politik bewiesen, sagte Frei der "Bild" (Donnerstagausgabe).



Er rechne damit, dass es in wenigen Tagen einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben werde. Er gehe auch davon aus, dass das ein Vorschlag sein werde, der auch über die Union hinaus breit abgestützt sei und auch über die Koalition mit der SPD hinaus Akzeptanz in ganz Deutschland finden werde und dass am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin herauskomme.



Frei erklärte zugleich, es gebe neben Aigner natürlich auch "andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen würden".





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