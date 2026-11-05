München (ots) -Was für ein Abend von Joel Aminu! Der Guard führt die Telekom Baskets Bonn zum 101:89-Heimsieg in der Basketball Champions League gegen Bnei Penlink Herzliya. Der 29-Jährige ist mit 23 Punkten der überragende Spieler auf dem Court. Aminu, der bereits zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehört, spielt sich damit immer weiter in den Fokus des DBB-Teams. Für Bonn ist es der zweite Sieg im dritten Spiel.Zweiter Sieg im EuroCup für die Rostock Seawolves! Nach drei Niederlagen in Folge gelingt dem Team von Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz ein deutlicher 86:59-Auswärtssieg in Burgos. Die spanischen Gastgeber verfehlen zwischenzeitlich 17 (!) Dreierversuche. Bester Werfer ist TJ Crockett Jr. mit 19 Zählern. Zudem steuert der US-Amerikaner noch jeweils drei Assists und Rebounds bei. Durch den Sieg sind die Seawolves wieder voll im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale. "Jeder Sieg ist wichtig und wird uns am Ende hoffentlich in die K.o.-Runde bringen", sagt Crockett nach der Partie. Die Skyliners Frankfurt müssen derweil im EuroCup ihre dritte Niederlage hinnehmen. Bei Türk Telekom Ankara verliert die Mannschaft von Trainer Klaus Perwas hinten heraus deutlich mit 98:78.Welt- und Europameister Isaac Bonga fährt mit Spitzenreiter Panathinaikos Athen den nächsten Sieg in der EuroLeague ein: Das Topspiel bei Real Madrid gewinnen die Griechen dramatisch nach Overtime mit 115:112. Bonga kommt auf zehn Punkte, einen Assist und drei Rebounds. Der Forward verwandelte zwei wichtige Freiwürfe in der Verlängerung. Erfolgreichster Werfer auf dem Court ist Athens Kendrick Nunn, der auf 33 Punkte kommt - 21 Zähler davon legte der Guard im Schlussviertel auf.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der Basketball Champions League mit dem Heimspiel der Telekom Baskets Bonn gegen Bnei Penlink Herzliya, vom 6. Spieltag im EuroCup mit den Auswärtsspielen der Rostock Seawolves bei Recoletas Salud San Pablo Burgos und den Skyliners Frankfurt bei Türk Telekom Ankara sowie vom 10. Spieltag der EuroLeague mit der Partie zwischen Real Madrid und Panathinaikos Athen. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am morgigen Donnerstag: U.a. tritt ab 19.45 Uhr der kriselnde FC Bayern in der EuroLeague bei ASVEL Villeurbanne mit Headcoach Tony Parker an.BasketballChampions League | 3. SpieltagTelekom Baskets Bonn - Bnei Penlink Herzliya 101:89 | Fingerzeig in Richtung DBB-Team: Joel Aminu überragt bei Bonner SiegJoel Aminu lässt es krachen! Mit 23 Punkten führt die Baskets zum Sieg gegen Herzliya. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Tm94cFgwdVcvT05MbWZlL1dZR3FrL3lvQ0hHcEROWm5rSXRuNkhUaGJCaz0=Die Grayson Murphy Assist-Show! Bonns Spielmacher setzte seine Teamkollegen perfekt in Szene - und ihm gelingen zwei Dreier. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UEc2NXNLbS82SEYvU3lrVGd0UE1mc1A0NTY0cFhSUFpwVkpyRTR1aXlLTT0=EuroCup | 6. SpieltagRecoletas Salud San Pablo Burgos - Rostock Seawolves 59:86 | Rostock stoppt die Pleitenserie und fährt zweiten Sieg einTJ Crockett Jr. unaufhaltsam: 19 Punkte vom US-Amerikaner bei Rostock Auswärtssieg. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eld2WW5xTWp4VFVJc0lGQ2ZhSlVPeEhxMEIwblZSa29aTDQrMEYyMkZDdz0=TJ Crockett Jr., Rostock Seawolves: "Wir sind positiv geblieben und haben mit Herz gespielt. Jeder Sieg ist wichtig und wird uns am Ende hoffentlich ins Achtelfinale bringen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UVZ3V3hGMTZiZU1OL2NkVDk1eTFVTElDSnpQTlVRRkZvWmxOSEo1cnF4VT0=Türk Telekom Ankara - Skyliners Frankfurt 98:78 | Dritte Niederlage! Frankfurt geht zum Schluss die Luft ausFrankfurts Isaiah Swope gelingen 15 Punkte, womit er zusammen mit Nahiem Alleyne bester Werfer seines Teams ist. Trotzdem geht er mit den Skyliners als Verlierer vom Platz. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NmRoTUVvY2ZBZGtqNUhwdzg5dkg1T0o2MzF4SmViUVRCZm81SDByQnQ1ND0=Ankaras Dogus Ozdemiroglu legt mit 13 Punkten und zwölf Assists ein Double-Double auf. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SFU0VURBMkl2YTl2VitDaU9QMkJDRFFhTDFuc2wzRWVGdW9LL043MGk3UT0=EuroLeague | 10. Spieltag: Real Madrid - Panathinaikos Athen 112:115 | Overtime-Krimi! Bonga gewinnt mit Athen Topspiel in MadridKendrick Nunn führt Panathinaikos mit 33 Punkten zum Sieg bei den Königlichen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cVAwLzdnZVYvWlZCcWdhSkhwazYyTjRhQVk5U3pucXNMbSt5ZFYrNVBSbz0=Deutschlands Welt- und Europameister Isaac Bonga steuert zehn Punkte zum Erfolg in Madrid bei - inklusive zweier wichtiger Freiwürfe in der Overtime. Der Clip dazu:clipro.tv/player?publishJobID=czU0ODl2cTFqYmEyQ09wRzZ6K1o3bnY1L0c4NGNGalJyTUNMRFh5dVBhST0=Morgen Abend steht der FC Bayern München nach dem schlechtesten EuroLeague-Start seiner Geschichte und zuletzt vier Niederlagen in Serie bei ASVEL Villeurbanne fast schon unter Siegzwang, um den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht schon frühzeitig zu verlieren.MagentaSport-Experte Per Günther spricht in der neuen Folge des Podcasts Basketball Deutschland über die Krise des FC Bayern München in der EuroLeague: "Das ist jetzt einfach eine super diffizile Situation. Wer hätte das bei dem Kader und der Anfangseuphorie gedacht, dass wir uns Anfang November fragen, was das für eine Bayern-Saison werden soll? Alle lechzten danach, dass es Stabilität gibt, und jetzt musst du hoffen, dass irgendwo eine Entwicklung herkommt." Link zum Beitrag über die Bayern-Krise mit Statement von Per Günther: cloud.thinxpool.de/s/cSFZo2FPPF7xXaT?dir=/&editing=false&openfile=trueDie WM-Heldinnen von Berlin kehren zurück aufs Parkett! Ab nächster Woche Mittwoch geht es für die deutsche Basketball-Frauen-Nationalmannschaft um die Qualifikation für die Europameisterschaft in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen. MagentaSport zeigt alle Quali-Spiele der DBB-Auswahl live, die bei der Heim-WM im September die Fans in ganz Deutschland verzückte und das Turnier als Vierte abschloss. Los geht es am 11. November ab 18.30 Uhr mit dem ersten Spiel gegen Ungarn.MagentaSport-Experte Per Günther im Podcast Basketball Deutschland über die anstehende EM-Qualifikation der Frauen-Nationalmannschaft: "Ich freue mich einfach auf das Spiel. Wir haben viel über Fenster geschimpft und jetzt ist es ein Gefühl von Wiedersehen. Es wird viel Dankbarkeit in der Luft liegen. Die Mannschaft wird sich freuen, auf deutschem Boden nochmal einen tollen Applaus zu bekommen. Und die Fans werden quittieren, was im Sommer passiert ist."Link zur neuen Folge des Podcasts BasketballDeutschland: abteilungbasketball.podigee.io/latest-episode-player (https://abteilungbasketball.podigee.io/%23latest-episode-player)Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 10. SpieltagDonnerstag, 05.11.2026ab 18.00 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Paris Basketballab 18.45 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz, Hapoel Tel Aviv - FC Barcelonaab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - FC Bayern Münchenab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Valencia BasketFreitag, 06.11.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Zalgiris Kaunasab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgradab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Dubai Basketballab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Maccabi Tel AvivEuroLeague | 11. SpieltagMittwoch, 11.11.2026ab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Fenerbahce Istanbul, Partizan Belgrad - Kosner Vitoria-GasteizDonnerstag, 12.11.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Avivab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Dubai Basketballab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Zalgiris Kaunas, Valencia Baskets - FC Bayern Münchenab 20.45 Uhr: Real Madrid - Roter Stern BelgradFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Virtus Bolognaab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - FC Barcelonaab 20.15 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Besiktas IstanbulEuroCup | 7. SpieltagDienstag, 10.11.2026ab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Olimpia LjubljanaMittwoch, 11.11.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Napoli Basketballab 19.50 Uhr: Rom Basketball - ratiopharm UlmDonnerstag, 12.11.2026ab 19.45 Uhr: Skyliners Frankfurt - Maxima RomBasketball Champions League (BCL) | 4. SpieltagDienstag, 10.11.2026ab 18.20 Uhr: Hapoel Maoz Daniel Holon - RASTA Vechtaab 19.50 Uhr: Surne Bilbao - ALBA BerlinMittwoch, 11.11.2026ab 20.20 Uhr: UCAM Murcia - BMA365 Bamberg BasketsEM-Qualifikation Frauen | 1. SpieltagMittwoch, 11.11.2026ab 18.30 Uhr: Deutschland - UngarnEM-Qualifikation Frauen | 2. SpieltagSamstag, 14.11.2026ab 14.50 Uhr: Dänemark - DeutschlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6384397