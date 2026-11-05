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PR Newswire
05.11.2026 01:06 Uhr
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VeriSilicon Launches GCNanoOptimaV, a Next-Generation 2.5D GPU IP for Wearables

VeriSilicon Launches GCNanoOptimaV, a Next-Generation 2.5D GPU IP for Wearables

PR Newswire

SHANGHAI, Nov. 5, 2026

Architectural Innovations and Advanced Hardware Acceleration Deliver Enhanced Graphics Performance and Power Efficiency for Emerging Wearable Applications

SHANGHAI, Nov. 5, 2026 /PRNewswire/ -- VeriSilicon (688521.SH) announced its next-generation GCNanoOptimaV 2.5D Graphics Processing Unit (GPU) IP, designed to meet the growing demand for advanced graphics capabilities in wearable devices. Featuring dedicated hardware acceleration engines and an optimized memory architecture, GCNanoOptimaV significantly enhances graphics rendering performance and memory efficiency, enabling richer and more responsive graphical user interfaces (GUIs) while addressing the stringent resource constraints of wearable applications. The new GPU IP has already been adopted by multiple leading customers.

GCNanoOptimaV incorporates dedicated hardware stroke and ellipse engines to address performance bottlenecks in vector graphics rendering. Its hardware stroke engine significantly improves the rendering performance of complex lines and curves, particularly in applications such as health monitoring, fitness tracking, and navigation. In addition, its innovative mesh rendering architecture reduces on-chip SRAM requirements, enabling more memory-efficient GPU integration in resource-constrained SoC designs.

GCNanoOptimaV also integrates VeriSilicon's latest DECNano 3.0 compression engine, delivering improved image quality while maintaining a fixed 2:1 compression ratio. The GPU maintains compatibility with VeriSilicon's VGLite graphics API and supports widely adopted graphics frameworks and formats, including LVGL, SVG, and PNG. This software compatibility facilitates the migration of existing applications with minimal modifications, simplifying system integration and accelerating product development.

"Wearable devices are evolving rapidly, with increasingly sophisticated applications driving demand for greater functionality and higher graphics performance, while power consumption and memory footprint remain critical constraints," said Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President and General Manager of the IP Division at VeriSilicon. "Through architectural innovations and advanced hardware acceleration, our next-generation 2.5D GPU IP delivers measurable performance improvements and power savings in applications such as mapping and navigation. We are excited to bring these advancements to the wearable market, enabling richer visual experiences within the stringent power and memory budgets."

About VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) is a leading publicly listed provider of custom silicon solutions, with a comprehensive and proprietary portfolio of semiconductor IPs, and a long-standing focus on AI ASIC custom silicon. For more information, please visit: www.verisilicon.com

Media Contact: press@verisilicon.com

Cision View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/verisilicon-launches-gcnanooptimav-a-next-generation-2-5d-gpu-ip-for-wearables-302929395.html

© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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