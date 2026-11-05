In einem der angesehensten Hotel- und Gastgewerbekorridore der Welt gelegen, markiert die Akquisition des Hotels mit 308 Zimmern einen wichtigen Meilenstein für das internationale Wachstum des Unternehmens

Gencom eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die erstklassige Immobilien auf der ganzen Welt besitzt und entwickelt, kündigt die Übernahme des Rosewood London an, des legendären Luxushotels mit 308 Zimmern mit der Adresse 252 High Holborn im Zentrum von London an. Die Übernahme stärkt die globale Investmentplattform von Gencom im Hotelgewerbe und weitet seine Präsenz in Europa durch seine erste Luxushotel-Immobilie aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261103312318/de/

Gencom, a U.S.-based investment firm that owns and develops prized real estate around the world, announces the acquisition of Rosewood London in Central London

London ist einer der am stärksten angebotsbeschränkten Märkte der Hospitality-Branche, unterstützt durch die ganzjährige Nachfrage von sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisenden. Der Erwerb des Rosewood London spiegelt das Vertrauen von Gencom in den Markt wider und dient als strategisches Eintrittstor nach Europa. Die Transaktion erweitert das Portfolio erstklassiger Luxushotels des Unternehmens um ein Weiteres und stärkt die langjährige Beziehung von Gencom mit der Marke Rosewood, womit das Unternehmen den zweiten eigenen Vermögenswert von Rosewood in sein Portfolio von Weltklasse aufnimmt, nachdem es zuvor im Jahr 2017 das Rosewood Bermuda erworben hatte. HVS Hodges Ward Elliott vertrat den Verkäufer beim Verkauf der Vermögenswerte

"Rosewood London hat seinen Platz unter den weltweit führenden Luxushotels verdient. Es zeichnet sich durch seine ikonische Lage in einer der wichtigsten globalen Metropolen und durch ein außergewöhnliches Gästeerlebnis aus, das auch bei den anspruchsvollsten Reisenden weiterhin Anklang und Nachhall findet", so Karim Alibhai, Gründer und Principal von Gencom. "Diese Akquisition spiegelt unsere feste Überzeugung von der langfristigen Stärke, Resilienz und der globalen Attraktivität des Londoner Hotelmarkts wider. Darüber hinaus stellt sie einen wichtigen Meilenstein in unserer wachsenden Beziehung mit Rosewood dar, einer den weltweit führenden Ultra-Luxus-Hotelmarken."

Die Transaktion wurde von der HSBC und Santander finanziert.

"HSBC und Santander sind begeistert, mit Gencom zusammengearbeitet zu haben, um ein vorrangiges Finanzierungspaket in Höhe von 225 Millionen Pfund bereitzustellen zur Unterstützung bei der Akquisition und Entwicklung von Rosewood London. Gencom ist ein langjähriger Kunde von Santander und die Akquisition des renommierten Rosewood London stärkt sein Portfolio zusätzlich und spiegelt seine Strategie wider, in wegweisende Immobilien) in einem wichtigen globalen Wirtschaftszentrum zu investieren. Als eines der renommiertesten Fünf-Sterne-Hotels Londons und langjähriger HSBC-Kunde wird die Finanzierung einen gezielten Investitionsplan zur weiteren Wertsteigerung des Vermögenswerts unterstützen", so Chris Liddiard, Senior Director, Real Estate Finance Hotels, HSBC UK, und Jose Minguela, Senior Director, Hotels Financing, Santander

Mit Platz 56 bei der Rangliste The 50 Best Hotels in the World for 2026und in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1912 in unmittelbarer Nähe des Royal Opera House, des British Museum und des Somerset House untergebracht, befindet sich das Rosewood London in einer der seltenen Eigentumslagen in Central London. Das Hotel unternahm zwischen 2011 und 2014 eine umfassende Umgestaltung unter Leitung des Designbüros Tony Chi Studios, das jeden Aspekt des Anwesens völlig neu gestaltete, von Gästezimmern und öffentlichen Bereichen bis hin zu kulinarischen Angeboten und Tagungs- und Veranstaltungsräumen.

Gästezimmer und Suiten verbinden zeitgenössische Eleganz mit anspruchsvollem Wohndesign, inspiriert von britischem Erbe und modernem Londoner Lebensgefühl. Die Unterkunft bietet maßgeschneiderte Möbel, kuratierte Kunstwerke, weitläufige Marmorbäder und durchdacht gestaltete Wohnräume, die sowohl auf Freizeit- als auch auf Langzeitreisende zugeschnitten sind. Die sieben Häuser des Hotels bieten eine Wohnfläche von bis zu 185 Quadratmetern und gehören zu den besten Luxusunterkünften in London, wobei die Manor-House-Suite die seltene Besonderheit eines eigenen, unabhängigen Straßeneingangs bietet.

"Das Rosewood London verkörpert die Art von Investitionsmöglichkeit, die wir suchen: ein ikonisches, unersetzbares Objekt in einem erstklassigen globalen Hotelmarkt mit starken langfristigen Fundamentaldaten und erheblichem Wertschöpfungspotenzial", so Alessandro Colantonio, Gencom's Chief Investment Officer. "Bei Gencom konzentrieren wir uns auf den Erwerb außergewöhnlicher Hotels in führenden Metropolen und die Partnerschaft mit erstklassigen Marken und Betreibern, um ihr vollständiges Potenzial auszuschöpfen. Das Rosewood London richtet sich perfekt nach dieser Strategie aus. Hier verbindet sich eine der begehrtesten Luxushotelmarken der Welt mit einer legendären Immobilie in einem Markt, in dem wir weiterhin fest von langfristigem Wachstum und langfristiger Nachfrage überzeugt sind."

Das hochgradig differenzierte Gastronomieangebot des Hotels ist ein prägendes Merkmal der Immobilie. Holborn Dining Room, das Flaggschiff-Restaurant des Hotels ist bekannt für seine moderne britische Brasserie-Küche und ein von der Belle Époque inspiriertes Interieur von Martin Brudnizki mit eigenem Straßeneingang. Die Scarfes Bar, eine der weltweit am meisten ausgezeichneten Bars ebenfalls von Brudnizki entworfen ist bekannt für ihre theatralischen Cocktailkreationen und ihr regelmäßiges Live-Jazz-Programm. Die Gin Bar bietet eine der umfangreichsten Getränkebestände Londons mit über 300 Sorten, wohingegen der Mirror Room das renommierte Ganztagsrestaurant des Hotels bietet berühmt für seinen von Künstlern inspirierten Afternoon Tea.

"Das Rosewood London nimmt einen besonderen Stellenwert in unserem Portfolio ein, da es zu den ersten Eröffnungen gehörte, die ein neues Kapitel für die Marke mitgestaltet haben", so Radha Arora, President of Rosewood Hotel Group. "Wir freuen uns, unsere Beziehung mit Gencom, einem Partner, der unsere Leidenschaft für einzigartige Orte und herausragende Gastfreundschaft teilt, weiter auszubauen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, das Team zu unterstützen, wobei weiterhin durchdachte, persönliche Erlebnisse geschaffen werden, die Rosewood London so unvergesslich machen."

Rosewood London erweitert das wachsende Hospitality-Portfolio von Gencom, das angesehene Luxusmarken umfasst und umfasst hat, wie die Four Seasons Hotels and Resorts, The Ritz-Carlton, St. Regis, Thompson Hotels, InterContinental Hotels, Andaz, Fairmont und Auberge Resorts.

Über Gencom

Gencom ist eine in den USA ansässige Investmentfirma, die wertvolle Immobilien auf der ganzen Welt besitzt, betreibt und entwickelt, mit einem Schwerpunkt auf Luxushotels, Resorts und Marken-Wohnimmobilien; und die zudem ein aktiver Eigentümer und Investor von Hotelbetriebsplattformen ist. Das Immobilienportfolio von Gencom umfasst und bestand aus einigen der ikonischsten Hotels, Resorts und Reisezielen der Welt, die zu den führenden Immobilien der Branche gehören, mit ehemaligen und aktuellen operativen Schlüsselpartnern, darunter Four Seasons Hotels and Resorts, The Ritz-Carlton, St. Regis, Thompson Hotels, InterContinental Hotels, Andaz, Fairmont und Auberge Resorts.

Vor mehr als 40 Jahren gegründet, zählt Gencom heute zu den landesweit führenden Firmen im Bereich Entwicklung und Management von Luxusresorts und Wohnanlagen, Seite an Seite mit All-in-One Hotelmanagement-Plattformen. Das Portfolio umfasst aktuell 7 Milliarden US-Dollar an verwalteten und in Entwicklung befindlichen Vermögenswerten und umfasst 17 eigene Vermögenswerte in Betrieb oder in der Entwicklung mit über 5.000 Hotelzimmern weltweit, zusätzlich zu 185 verwalteten Immobilien mit insgesamt 50.000 Zimmern über sein Partnerunternehmen für Drittverwaltung Pyramid Global Hospitality, das Hotel-Immobilienverwaltung und den laufenden Betrieb in den Vereinigten Staaten und ganz Europa steuert sowie mehr als 2 Millionen Quadratfuß über die Partnerorganisation Convene, ein Hotelunternehmen, das hochwertige Tagungs-, Event- und flexible Büroräume konzipiert, baut und verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter www.gencomgrp.com.

Über Rosewood London

Voller Stolz und in einem denkmalgeschützten Gebäude (Grade II) nur wenige Schritte vom West End entfernt, ist das Rosewood London der Ort, an dem neue Vermächtnisse beginnen. Das moderne Herrenhaus verbindet die vollendete Londoner Erhabenheit mit zeitgenössischer Elektik und entführt die Gäste in eine Welt, die von britischem Charme und feinsinnigem Humor geprägt ist. Der künstlerische Ausdruck ist fest in den Wänden verankert, mit einer sich ständig weiterentwickelnden Galerie zeitgenössischer und traditioneller Kunstwerke, die bis in die sorgfältig gestalteten 264 Zimmer und 44 Suiten hineinreichen, einschließlich der einzigen Hotelsuite der Welt mit einer eigenen Postleitzahl. Mit kunstvoller Gastronomie in drei Restaurants und Bars, genussreichen klassischen Backkursen für traditionelle Pies und Sense-Spa-Behandlungen mit Epsom-Salzen, die aus einer historischen Kurstadt stammen, zelebriert das Leben hier das britische Erbe mit einem modernen Touch.

Für weitere Informationen: rosewoodhotels.com/london

Kontaktieren Sie uns Facebook Instagram @RosewoodLondon

Über Rosewood

Rosewood ist eine sich ständig weiterentwickelnde globale Kollektion von Hotels, Resorts und Residenzen, entstanden durch die Entdeckung bemerkenswerter Orte. Mit 42 einzigartigen Reisezielen zelebriert jede Unterkunft die Kultur und Gemeinschaft, die sie prägt, und hält das Ideal der Gastfreundschaft als wechselseitige Belebung aufrecht. Jedes Detail ist kunstvoll eingewoben, um die Geschichte des Ortes zu erzählen, der unerwartete Momente der Entdeckung und Verbindung bietet. Rosewood Residences lässt diesen Geist aufleben und inspiriert zu einem Leben voller Zugehörigkeit und Neugier, die jeden Tag bereichern.

Weitere Informationen finden Sie auf rosewoodhotels.com

Kontaktieren Sie uns: Facebook, Instagram, WeChat @RosewoodHotels

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261103312318/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Schwartz Media Strategies

Yudi Fernandez Kim yudi@schwartz-media.com; Tel.: (305) 725-8262

Ivanna Agudo ivanna@schwartz-media.com; Tel.: (305) 450-1445

Annemarie Suarez annemarie@schwartz-media.com; Tel.: (786) 416-1783