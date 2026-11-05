EQS-News: Cultural and Tourism Appeal in Hamburg at 'Come for the Stories' Event / Schlagwort(e): Miscellaneous

Zhejiang präsentiert seine kulturellen und touristischen Reize in Hamburg bei der Veranstaltung "Den Geschichten zuliebe"



05.11.2026 / 02:45 CET/CEST

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HAMBURG, Deutschland, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Tourismus-und Kulturpräsentation Tourismus-und Kulturprasentation Zhejiang mit dem Titel "Das malerische Zhejiang" in Hamburg fand unter dem Motto "Den Geschichten zuliebe" am 27. Oktober statt. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Gäste aus Zhejiang und Deutschland teil, darunter Regierungsvertreter aus den Bereichen Kultur, Tourismus, Wissenschaft und Bildung sowie Fachleute aus der Reisebranche und Medienvertreter. Zu den Anwesenden, die Ansprachen hielten, gehörten He Zhongwei, Vizegouverneur der Volksregierung der Provinz Zhejiang; Lin Dong, Generalkonsul von China in Hamburg; Corinna Nienstedt, Leiterin des Landesbüros in der Senatskanzlei Hamburg; sowie Klaus Uwe Benneter, Präsident des Verbandes der Deutsch-Chinesischen Freundschaftsvereine. Unter dem Leitmotiv "Den Geschichten zuliebe" beleuchtete das Programm Zhejiang aus drei Perspektiven: "Poesie und Landschaften", "Kultureller Charme" und "Jenseits der Grenzen". Anhand von Videos, Live-Auftritten und persönlichen Berichten von drei deutschen Teilnehmern, die mit Zhejiang vertraut sind, beleuchtete die Veranstaltung die malerischen Landschaften, die unverwechselbare lokale Kultur und Traditionen sowie die wirtschaftliche Dynamik der Provinz. Eine begleitende Ausstellung umfasste drei Bereiche: "Zwischen zwei Heimatorten", "Handwerkskunst und Landschaften" sowie "Alltag und zwischenmenschliche Beziehungen". Sie erzählte die persönlichen Geschichten von Deutschen mit Verbindungen zu Zhejiang, von Handwerkern, die das traditionelle Handwerk der Provinz bewahren, sowie von Fachleuten aus Kultur und Tourismus. Die Veranstaltung lud deutsche Besucher, insbesondere Vertreter der Reisebranche, dazu ein, Zhejiang selbst zu entdecken: "Kommt den Geschichten zuliebe und nehmt am Ende eure eigene Zhejiang-Geschichte mit." View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zhejiang-prasentiert-seine-kulturellen-und-touristischen-reize-in-hamburg-bei-der-veranstaltung-den-geschichten-zuliebe-302930001.html



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