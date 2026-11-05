FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. November



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen

06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen

07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall)

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen

22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26

08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024

08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab)

16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin

09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M.

10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe

11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M.

13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart

LUX: EuGH urteilt zur Haftung von Händlern für Werbung für Kosmetikprodukte °



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