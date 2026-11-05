Die amerikanischen Wähler haben an den Wahlurnen ein deutliches Zeichen gesetzt: Bei den Midterm-Wahlen 2026 haben die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses errungen, wie CBS News und Fox Business berichten. Für Donald Trump und die Republikaner ist der Verlust von Senat und Repräsentantenhaus ein herber Rückschlag. Donald Trump sucht die Schuld an dem Wahldesaster natürlich wieder bei den anderen und nicht bei sich selbst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer