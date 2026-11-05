DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November

=== *** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 06:45 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September saisonbereinigt PROGNOSE: +4,3% gg Vm zuvor: -10,6% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu Kartenzahlungen und Retail Financial Infrastructure *** 08:45 FR/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung von EZB-Geldmarktkonferenz *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj *** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,75% *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Quartal: +1,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: +1,2% gg Vq *** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Should the SNB and other central banks rethink how they interact with the public and the government?" *** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "New Dialogues for the Future" des Osservatorio for Independent Thinking 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Stakeholder capitalism revisited" 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q ===

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