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Dow Jones News
05.11.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November 

=== 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 06:45 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q 
     (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q 
  07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang September 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +4,3% gg Vm 
     zuvor:  -10,6% gg Vm 
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H 
*** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu 
     Kartenzahlungen und Retail Financial Infrastructure 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion September 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -0,3% gg Vm 
*** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung 
     von EZB-Geldmarktkonferenz 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj 
     zuvor:  +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj 
*** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 4,00% 
     zuvor:  3,75% 
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 197.000 
     zuvor:  194.000 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,9% gg Vq 
     2. Quartal: +1,4% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  -0,1% gg Vq 
     2. Quartal: +1,2% gg Vq 
*** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an 
     Panel zu "Should the SNB and other central banks rethink how 
     they interact with the public and the government?" 
*** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "New Dialogues for the Future" 
     des Osservatorio for Independent Thinking 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate 
*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu 
     "Stakeholder capitalism revisited" 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

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November 05, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)

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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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