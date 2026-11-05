Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures. Kontrastreicher könnte die Berichtssaison kaum sein. Während Evonik mit einem Ergebnisplus glänzt, schockt Heidelberger Druck den Markt mit einer Gewinnwarnung. Gleichzeitig steht Desert Gold kurz vor der ersten Edelmetallproduktion. Analysten sehen alle drei Titel als unterbewertet an. Das Researchhaus GBC attestiert Desert Gold sogar ein gigantisches Kurspotenzial von über 600 %. Stehen diese Aktien nun vor einer fundamentalen Neubewertung oder tappen Anleger hier sehenden Auges in die Value-Trap? Wir machen den Check!Den vollständigen Artikel lesen ...
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