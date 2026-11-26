Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Bei Desert Gold könnte bald die erste selbst gewonnene Unze den Unterschied machen. Die Kanadier wollen mit einer kleinen Anlage in Mali eigene Einnahmen erzielen und damit die weitere Goldsuche finanzieren. Analysten trauen der Aktie noch hohes dreistelliges Kurspotenzial zu. Auf dem Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentierten jüngst auch Ströer und Dermapharm. Letztere lockt nach dem Kursrückgang mit einer moderaten Bewertung, Ströer wiederum mit digitalem Wachstum und Übernahmefantasie. Wir stellen die drei aussichtsreichen Werte im Aktien-Check näher vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...