DJ Bafin findet Fehler im Dermapharm-Konzernabschluss 2025

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat in ihrer seit Juli laufenden Prüfung des Dermapharm-Konzernabschlusses 2025 Fehler in Bezug auf internationale Rechnungslegungsvorschriften festgestellt. Zum einen sei in der Bilanz 2025 keine Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste von "mindestens 1,9 Millionen Euro" im Zusammenhang mit einer Forderung von 63,2 Millionen Euro einschließlich Zinsen erfasst worden. Somit sei der Posten "Sonstige langfristige Vermögenswerte" um mindestens 1,9 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden. Dies sei ein Verstoß gegen die internationale Rechnungslegungsvorschrift IFRS 9.5.5.1, teilte die Bafin mit.

Zum anderen sei im Konzernanhang bei der Erläuterung der Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen eine Verzehnfachung des Geschäftsvolumens mit dem Mutterunternehmen angegeben worden, auf 70,8 Millionen Euro 2025 von 7,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Allerdings habe die Angabe gefehlt, dass dem Anstieg eine Darlehensgewährung an das Mutterunternehmen in Höhe von 70,0 Millionen Euro zu Grunde liegt. Die sei ein Verstoß gegen die Rechnungslegungsvorschrift IAS 24.18.

Dermapharms gebilligter Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 sei somit "fehlerhaft", teilte die Bafin mit.

Es war nicht unmittelbar klar, wieviel Zeit Dermapharm hat, den nach Ansicht der Aufsicht fehlerhaften Abschluss zu korrigieren bzw. ob das SDAX-Unternehmen eine Strafe zahlen muss. Einem Bafin-Sprecher zufolge geschieht die Korrektur des Abschlusses üblicherweise mit dem Folgeabschluss. Ob ein Bußgeld erhoben wird, wird in einem möglichen separaten Ordnungswidrigkeitsverfahren geklärt.

Dermapharm reagierte nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahme. Dermapharm hatte im Juli mitgeteilt, das Unternehmen befinde sich "zu den von der Bafin adressierten Fragestellungen in einem konstruktiven Austausch mit der Aufsicht und hat hierzu umfassend Stellung genommen".

"Wir sind von der Ordnungsmäßigkeit unserer Rechnungslegung überzeugt und werden die Bafin bei ihrer Prüfung weiterhin transparent, kooperativ und umfassend unterstützen", hatte Dermapharm mit Sitz in Grünwald bei München in einer schriftlichen Stellungnahme im Juli mitgeteilt.

Bafin hatte die Prüfung am 14. Juli eingeleitet und am 17. Juli mitgeteilt, es lägen der Aufsicht "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Dermapharm Holding SE gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat".

Die Dermapharm-Aktie notierte um 10.10 Uhr 1 Prozent im Minus, der SDAX 1,8 Prozent schwächer.

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November 20, 2026 04:51 ET (09:51 GMT)

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