FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Konzernabschluss des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 ist fehlerhaft. Zu diesem Schluss kommt die Finanzaufsicht Bafin nach einer im Sommer eingeleiteten Prüfung. Im Konzernanhang sei unter den Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen dargestellt, dass die Höhe der Geschäftsvorfälle mit dem Mutterunternehmen von rund 7,0 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 auf rund 70,8 Millionen Euro in 2025 stark angestiegen sei, erläuterte die Bafin am Freitag. Dermapharm habe nicht dargestellt, dass dem Anstieg eine Darlehensgewährung an das Mutterunternehmen in Höhe von 70,0 Millionen Euro zugrunde liegt.

In der Bilanz habe das Unternehmen zudem auf eine Forderung einschließlich Zinsen von 63,2 Millionen Euro keine Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste erfasst, so die Bafin weiter. Diese betrugen den Angaben zufolge mindestens 1,9 Millionen Euro./nas/stk