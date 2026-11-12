EQS-News: Dermapharm Holding SE
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Starkes Bestandsgeschäft im Segment "Markenarzneimittel" treibt positive Geschäftsentwicklung
Grünwald, 12. November 2026 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026.
In den ersten neun Monaten 2026 erhöht sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,7 % auf 884,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 869,4 Mio. €). Wesentlicher Wachstumstreiber ist das Segment "Markenarzneimittel", dessen Umsatz um 8,1 % zulegt. Hierzu tragen insbesondere das starke organische Wachstum im nationalen und internationalen Bestandsgeschäft sowie zusätzliche Umsatzbeiträge der neu erworbenen Mucos und F. Trenka bei. Gegenläufig entwickelte sich vor allem der planmäßige Rückgang der Umsätze im Segment "Parallelimport".
Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA steigt überproportional zum Umsatz um 5,1 % auf 248,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 236,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich entsprechend auf 28,0 % (Vorjahreszeitraum: 27,1 %). Das unbereinigte EBITDA beläuft sich auf 266,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 230,8 Mio. €) und entspricht einer Marge von 30,2 % (Vorjahreszeitraum: 26,5 %).
"Die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 unterstreicht erneut die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells. Besonders erfreulich ist das anhaltende Wachstum des Segments 'Markenarzneimittel', getragen von unserem Bestandsgeschäft und ergänzt durch die Beiträge unserer jüngsten Akquisitionen. Auf dieser starken Basis wollen wir unser Geschäft national wie international konsequent weiterentwickeln und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sehen wir uns gut positioniert und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026", so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.
Segment "Markenarzneimittel"
Das bereinigte EBITDA erhöht sich um 6,7 % auf 213,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 199,6 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 43,8 % weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahreszeitraum: 44,4 %). Das unbereinigte EBITDA beläuft sich auf 232,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 198,3 Mio. €), entsprechend einer unbereinigten EBITDA-Marge von 47,9 % (Vorjahreszeitraum: 44,1 %).
Die Sondereffekte in diesem Segment belaufen sich auf -19,7 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus zu bereinigenden Erträgen aus einem vorläufigen negativen Unterschiedsbetrag im Zusammenhang mit dem Erwerb der Mucos.
Segment "Andere Gesundheitsprodukte"
Das bereinigte EBITDA erreicht 41,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 42,1 Mio. €). Trotz des leichten Ergebnisrückgangs bleibt die bereinigte EBITDA-Marge mit 15,7 % stabil (Vorjahreszeitraum: 15,7 %). Das unbereinigte EBITDA steigt auf 40,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 39,3 Mio. €) und entspricht einer Marge von 15,4 % (Vorjahreszeitraum: 14,6 %).
Die bereinigten Einmalkosten reduzieren sich auf 0,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 2,8 Mio. €) und sind im Wesentlichen auf Restrukturierungsmaßnahmen bei der Arkopharma zurückzuführen.
Segment "Parallelimportgeschäft"
Eine leicht rückläufige Rohertragsmarge kann durch niedrigere Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen nicht vollständig kompensiert werden. Das bereinigte EBITDA beläuft sich daher auf -2,0 Mio. € (Vorjahreswert: -1,6 Mio. €). Das unbereinigte EBITDA liegt ebenfalls bei
Während im Vorjahreszeitraum Restrukturierungskosten in Höhe von 1,2 Mio. € normalisiert wurden, sind im aktuellen Berichtszeitraum keine zu normalisierenden Einmalkosten angefallen.
Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2026
Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 steht ab sofort auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ zum Download bereit.
IFRS-Finanzkennzahlen 9M 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode
* 9M 2026 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von -18,8 Mio. € bereinigt.
Unternehmensprofil
Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.
Dermapharm verfügt im Segment "Markenarzneimittel" über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.
Im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,
Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment "Parallelimportgeschäft". Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland.
Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.
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12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 64 86-0
|E-Mail:
|ir@dermapharm.com
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|ISIN:
|DE000A2GS5D8
|WKN:
|A2GS5D
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|5299009F0KNZINQQQK37
|EQS News ID:
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