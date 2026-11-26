NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmahersteller habe einen vergleichsweise vorsichtigen Ton angeschlagen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Diskussionen der Investoren hätten sich um die Wachstumsnormalisierung bei Markenarzneimitteln im dritten Quartal, das Erholungstempo bei Arkopharma und die weitere Verschlankung des Parallelimportgeschäfts gedreht. Die höheren Rabatte wegen des deutschen Beitragsstabilisierungsgesetzes bedeuteten einen erheblichen Gegenwind für das heimische Geschäft. Die Risiken für die diesjährigen Ziele erschienen weitgehend ausgeräumt, und 2027 sei keine starke Wachstumsbeschleunigung zu erwarten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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