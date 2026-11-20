ROUNDUP: Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt

KÖLN - Der Motorenbauer Deutz weist den kritischen Bericht eines Leerverkäufers im Zusammenhang mit der Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft zurück. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hieß es in einer am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlichten Stellungnahme. Am Vortag hatte Deutz eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt.

ROUNUP: RAG-Stiftung bedauert Ende der Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik

ESSEN - Die RAG-Stiftung als größte Anteilseignerin von Evonik hätte einen tieferen Austausch zwischen dem Chemiekonzern und der BASF bezüglich einer Übernahme begrüßt. Am Donnerstag hatte BASF das Bemühen um Evonik eingestellt und dies unter anderem mit der Ablehnung von zwei unverbindlichen Barangeboten durch den MDax -Konzern begründet. Von der RAG-Stiftung hieß es am Freitag, "wir bedauern, dass BASF die Bemühungen um die Übernahme von Evonik eingestellt hat, ohne dass es zu vertiefenden Sondierungen zwischen den Vorständen beider Unternehmen gekommen ist."

ROUNDUP/Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal

FRANKFURT/MÜNCHEN - Die jüngsten Sparpläne der Lufthansa an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München sollen nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die Belegschaft gezielt verunsichern. So bleibe absichtsvoll unklar, ob die vom Bereichsvorstand Lufthansa Airlines angekündigte Streichung von 1.000 Vollzeitstellen in früheren Verlautbarungen bereits enthalten war oder ob sie zusätzlich kommen soll, kritisiert die Gewerkschaft.

Procter & Gamble will 10 Milliarden Dollar bis 2030 sparen

CINCINNATI - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) will bis 2030 zehn Milliarden Dollar durch höhere Produktivität sparen. Dafür sollen 20 bis 30 Prozent der Arbeitsplätze in Herstellung und Logistik wegfallen, wie der zuständige Manager Luc Reynaert am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz des Unternehmens sagte. In einer früheren Börsenmitteilung hatte P&G die Zahl der Angestellten in den betroffenen Bereichen mit 52.000 beziffert. Diese verteilen sich demnach weltweit über 35 Länder.

Flatexdegiro will für bis zu 100 Millionen Euro Aktien zurückkaufen

FRANKFURT - Der Online-Broker Flatexdegiro legt ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. So will das Unternehmen für bis zu 100 Millionen Euro eigene Aktien erwerben, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit. Dies entspreche bis zu 4,2 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll am 23. November starten und bis spätestens 26. Mai 2027 laufen. Die zurückgekauften Aktien können für alle gesetzlich zulässigen Zwecke verwendet werden, hieß es.

Bafin beanstandet Konzernabschlus 2025 bei Dermapharm als fehlerhaft

FRANKFURT - Der Konzernabschluss des Arzneimittelherstellers Dermapharm für das Jahr 2025 ist fehlerhaft. Zu diesem Schluss kommt die Finanzaufsicht Bafin nach einer im Sommer eingeleiteten Prüfung. Im Konzernanhang sei unter den Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen dargestellt, dass die Höhe der Geschäftsvorfälle mit dem Mutterunternehmen von rund 7,0 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024 auf rund 70,8 Millionen Euro in 2025 stark angestiegen sei, erläuterte die Bafin am Freitag. Dermapharm habe nicht dargestellt, dass dem Anstieg eine Darlehensgewährung an das Mutterunternehmen in Höhe von 70,0 Millionen Euro zugrunde liegt.

ROUNDUP 2: IG Metall setzt weiter auf ganztägige Warnstreiks

FRANKFURT - Trotz eines neuen Gesprächsangebots der Arbeitgeber setzt die IG Metall ihre Warnstreiks über ganze Tage fort. Zum Auftakt der verschärften Warnstreikwelle legten am Freitag tausende Beschäftigte in vielen dutzend Betrieben bundesweit die Arbeit nieder. Schwerpunkte bildeten dabei unter anderem die Autoindustrie in Bayern mit Werken von BMW und Audi und die Werften im Norden.

Kalifornien will von Nvidia Aufklärung zu China-Lieferungen

SACRAMENTO - Der Chip-Riese Nvidia gerät mit einer neuen Untersuchung in Kalifornien zu den angeblichen China-Verstrickungen von Ex-Chef Jensen Huang stärker unter Druck. Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats, Rob Bonta, ließ dem Konzern einen Fragenkatalog zustellen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien, teilte Bonta mit. Die Ermittlungsbehörden versenden solche offiziellen Dokumente mit Fragen, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstoßen wurde.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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