ESSEN (dpa-AFX) - Die RAG-Stiftung als größte Anteilseignerin von Evonik hätte einen tieferen Austausch zwischen dem Chemiekonzern und der BASF bezüglich einer Übernahme begrüßt. Am Donnerstag hatte BASF das Bemühen um Evonik eingestellt und dies unter anderem mit der Ablehnung von zwei unverbindlichen Barangeboten durch den MDax -Konzern begründet. Von der RAG-Stiftung hieß es am Freitag, "wir bedauern, dass BASF die Bemühungen um die Übernahme von Evonik eingestellt hat, ohne dass es zu vertiefenden Sondierungen zwischen den Vorständen beider Unternehmen gekommen ist."

Die Stiftung halte unterdessen an ihrem Ziel fest, ihren Anteil an Evonik von rund 43 Prozent schrittweise auf 25,1 Prozent zu verringern, hieß es weiter. Dafür will sie andere Kapitalanlagen ausbauen. Die Stiftung braucht das Geld aus ihren Investments zur Finanzierung der Folgekosten des 2018 eingestellten deutschen Steinkohlebergbaus.

BASF hatte zuletzt eine Offerte von 24 Euro je Evonik-Aktie in Aussicht gestellt, was in Summe mehr als elf Milliarden Euro sind. Evonik pochte aber auf Eigenständigkeit. Auch aus der Politik kamen eher abweisende Signale.

"Obwohl BASF signalisiert hatte, zu einer weiteren moderaten Erhöhung ihres Angebots bereit zu sein, lehnte der Vorstand von Evonik bis heute einen substanziellen Austausch ab," hatte BASF am Donnerstag dann weiter mitgeteilt.

Nach einem Kurseinbruch am Vortag infolge schwindender Übernahmefantasie hielt sich das Evonik-Papier am Freitag mit einem kleinen Plus auf 18,30 Euro in einem schwachen Gesamtmarkt recht stabil.

Branchenexperte James Hooper vom Analysehaus Bernstein Research hatte bereits in einer ersten Reaktion auf die BASF-Mitteilung am Vortag geschrieben, dass ein Deal zwischen den beiden Konzernen keineswegs vom Tisch sein müsse. Sollte Evonik - möglicherweise auf Drängen seiner Aktionäre - auf BASF zugehen, könnten Gespräche durchaus wieder aufgenommen werden, so Hooper.

An keiner Stelle der Pressemitteilung sage BASF, dass man nicht mehr mit Evonik verhandeln würde, betonte der Experte. Vielmehr lese es sich "wie ein Aufruf an die Evonik-Aktionäre". Sollte Evonik an den Verhandlungstisch zurückkehren und BASF davon überzeugen können, dass der eigene Wert über den genannten 24 Euro je Aktie liege, könnte dieser Deal möglicherweise doch noch zu einem höheren Preis zustande kommen, schlussfolgerte der Experte./mis/jha/