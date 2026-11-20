Beim Autobauer BMW spitzt sich die Lage weiter zu: Die IG Metall hat Beschäftigte in gleich drei Werken zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Gleichzeitig senkt die kanadische Großbank RBC ihr Kursziel auf nur noch 56 Euro. Trotz der schlechten Nachrichten legt die BMW-Aktie am Freitag zunächst zu - dabei haben Anleger seit dem Jahreshoch bereits rund 40 Prozent verloren.Drei BMW-Werke von Streiks betroffen Am Freitag legt die IG Metall mit ...

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