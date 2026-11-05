Die Republik Aserbaidschan hat einen Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet. Der Vertrag wurde von Talal Al-Marri, dem Geschäftsführer der Expo 2030 in Riad, und S.E. Herrn Anar Alakbarov, dem Assistenten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, im Rahmen einer Zeremonie in Baku, Aserbaidschan, unterzeichnet.

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The contract was signed by Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh and H.E. Mr. Anar Alakbarov, Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan, during a ceremony held in Baku, Azerbaijan.

Die Unterzeichnung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg Aserbaidschans zur Teilnahme dar und ermöglicht es dem Land, von der Planungsphase zur konkreten Umsetzung seiner Präsenz auf der Expo 2030 in Riad überzugehen.

Die Ausrichtung der Zeremonie in Baku spiegelt die langjährige Freundschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Königreich Saudi-Arabien wider und unterstreicht die Bedeutung, die Aserbaidschan seiner Teilnahme an der Expo 2030 in Riad beimisst, die eine weitere Gelegenheit zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern darstellt.

Dazu sagte Herr Anar Alakbarov, Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan: "Es ist eine große Ehre für Aserbaidschan, hier in Baku den Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad zu unterzeichnen. Aserbaidschan und das Königreich Saudi-Arabien sind durch tiefe Bande der Freundschaft, des gegenseitigen Respekts und der engen Zusammenarbeit verbunden, die in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und Kultur weiter gestärkt werden. Unsere Teilnahme an der Expo 2030 in Riad spiegelt die Stärke dieser Partnerschaft wider und unterstreicht unsere Unterstützung für das Königreich bei der Ausrichtung dieses wegweisenden globalen Ereignisses. Wir freuen uns darauf, in unserem Pavillon Besuchern aus aller Welt das reiche Erbe, die Kultur und die Zukunftsvision Aserbaidschans näherzubringen und die Bande zwischen unseren Nationen weiter zu stärken."

Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, sagte: "Wir beobachten eine zunehmende Dynamik bei der internationalen Beteiligung an der Expo 2030 in Riad, da immer mehr Länder nicht mehr nur ihre Teilnahme bestätigen, sondern bereits aktiv ihre Pavillons und Erlebnisse für die Besucher planen. Die Unterzeichnung des Teilnahmevertrags durch Aserbaidschan markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf diesem Weg, und wir freuen uns darauf, eng mit unseren Partnern in Aserbaidschan zusammenzuarbeiten, um eine Teilnahme zu unterstützen, die ihre Vision und ihre Ambitionen widerspiegelt und gleichzeitig Besuchern aus aller Welt ein einzigartiges Erlebnis bietet. Mit jedem neu unterzeichneten Teilnahmevertrag kommt die Expo 2030 in Riad einem weiteren Schritt näher, ein wahrhaft globales Treffen zu werden, das Nationen und Menschen zusammenbringt, um Ideen auszutauschen, die Zusammenarbeit zu stärken und bedeutungsvolle Partnerschaften zu schmieden, die unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten."

Die Vorbereitungen für die Expo 2030 in Riad schreiten weiter voran, wobei sowohl bei der internationalen Beteiligung als auch bei der Standorterschließung erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Immer mehr Länder bestätigen ihre Teilnahme offiziell, während die Arbeiten vor Ort zügig voranschreiten. Nachdem der detaillierte Masterplan nun vorliegt, schreiten die Maßnahmen in den Bereichen Standortvorbereitung, umfangreiche Erdarbeiten, Infrastruktur und Versorgungsnetze voran und legen damit den Grundstein, die Welt im Jahr 2030 in Riad willkommen zu heißen.

Während die Vorbereitungen an Fahrt gewinnen, wird die Expo 2030 Riyadh weiterhin eng mit Aserbaidschan sowie allen teilnehmenden Ländern und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um die Gestaltung ihrer Pavillons und die Veranstaltungen für Besucher zu entwickeln. Gemeinsam werden sie dazu beitragen, ein wahrhaft globales Treffen zu gestalten, das vielfältige Kulturen und Perspektiven feiert, die internationale Zusammenarbeit fördert, dauerhafte Partnerschaften aufbaut und zu innovativen Lösungen für die Herausforderungen inspiriert, die unsere gemeinsame Zukunft prägen.

Über die Expo 2030 Riyadh

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einer Ausstellungsfläche von 6 Millionen Quadratmetern zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die je konzipiert wurden. An der sechsmonatigen Weltausstellung, die sich über fünf Stadtviertel erstreckt, werden sich voraussichtlich 197 offizielle Teilnehmer beteiligen und es werden 42 Millionen Besucher erwartet.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen eröffnen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, täglich Veranstaltungen und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Nach der sechsmonatigen Veranstaltung wird sich das Expo-Gelände zu einem lebendigen Anziehungspunkt entwickeln, der weiterhin Besucher anzieht und zur dynamischen Stadtlandschaft von Riad beiträgt.

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