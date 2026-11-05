DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRTSCHAFTSSTANDORT - Siemens-Chef Roland Busch hat von Deutschland und Europa schnellere Entscheidungen und bessere staatliche Rahmenbedingungen verlangt. "Wir müssen schneller werden", sagte Busch, der den Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft leitet, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Als Vorbild nannte er die japanische Regierung. Zugleich rief Busch die deutsche Industrie auf, stärker mit Wettbewerbern zusammenzuarbeiten. (FAZ)

SPRITPREISE - Das starke Abschneiden der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen könnte nach Einschätzung des Ökonomen Moritz Schularick Folgen für die Energiepreise haben. Es dürfte jetzt mehr Druck auf Trump seitens der eigenen Partei geben, "die Benzinpreise durch eine Lösung im Iran-Konflikt wieder auf ein normales Niveau zu bringen", sagte der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Positiv ist das Ergebnis sicherlich auch für die Ukraine, weil es für Trump schwerer wird, die Vorgaben des Kongresses zu ignorieren", fügte Schularick hinzu. (RND)

ZÖLLE - Der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält es für möglich, dass der US-Präsident nach der Niederlage bei den Midterms die Zollpolitik verschärft. "Es kann auch sein, dass Trump stärker als bisher Zölle einsetzt, um Politik zu machen, weil er innenpolitisch weniger Spielräume hat", sagte Fuest der Rheinischen Post. Zudem: "Die Demokraten sind zwar stärker an internationaler Zusammenarbeit interessiert als Trump. Aber auch in der Demokratischen Partei denken viele, dass die USA sich gegen wirtschaftliche Abhängigkeiten absichern müssen und dafür Handelshemmnisse wichtige Instrumente sind." (Rheinische Post)

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November 05, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

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