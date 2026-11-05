The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2026
ISIN Name
US638602BXXX NATIONW.BLDG23/26MTN144A
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2320
US713448FXXX PEPSICO 23/26
USU1109MAXXX BROADCOM 21/28 REGS
CH1139995XXX MUENCH.HYP.BK.PF S.1976
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/UND. FLR
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA11U/22
CH1300277XXX HILTI 23/26
DE000A188XXX BASF FIN.EUROPE 16/26 MTN
XS1135337XXX APPLE 14/26
US38148BAXXX GOLDMAN SACHS GRP 16/UND.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2026
ISIN Name
US638602BXXX NATIONW.BLDG23/26MTN144A
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2320
US713448FXXX PEPSICO 23/26
USU1109MAXXX BROADCOM 21/28 REGS
CH1139995XXX MUENCH.HYP.BK.PF S.1976
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/UND. FLR
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA11U/22
CH1300277XXX HILTI 23/26
DE000A188XXX BASF FIN.EUROPE 16/26 MTN
XS1135337XXX APPLE 14/26
US38148BAXXX GOLDMAN SACHS GRP 16/UND.
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