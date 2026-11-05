Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
Helvetia und der Touring Club Schweiz (TCS) setzen ihre seit über 30 Jahren bestehende Partnerschaft nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise fort und entwickeln diese gezielt weiter. Der grösste Mobilitätsclub und der führende Allbranchenversicherer der Schweiz bestätigen damit ihre Absicht, die Zusammenarbeit in den Bereichen Mobilität und Rechtsschutz zu stärken. Kundinnen und Kunden profitieren weiterhin von attraktiven Versicherungslösungen, innovativen Deckungen und umfassender Mobilitätskompetenz aus einer Hand.
Die Partnerschaft zwischen dem TCS und der ehemaligen Baloise besteht seit 1994. Mit dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise eröffnet sich die Möglichkeit, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und zusätzliche Potenziale zu erschliessen. Im Zentrum der zukünftigen Zusammenarbeit stehen die Fahrzeugversicherung, der Rechtsschutz, die Mobilitätsdienstleistungen sowie die Validierung von weiteren Kooperationsmöglichkeiten zur Stärkung des Kundenstamms.
Starke gemeinsame Basis
Ausbau in der Rechtsschutzversicherung
Vertrauen und Kompetenz als Grundlage
Die erneuerte und erweiterte Vereinbarung zwischen TCS und Helvetia ist ein langfristiges Bekenntnis zweier starker Schweizer Marken zu einer auch künftig kundenzentrierten Zusammenarbeit. Für bestehende Kundinnen und Kunden ergeben sich keine unmittelbaren Änderungen. Sie profitieren weiterhin von den gewohnten Leistungen, Services und Ansprechpartnern.
Über Helvetia Baloise
Über den Touring Club Schweiz TCS
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2428786
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2428786 05.11.2026 CET/CEST